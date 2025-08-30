Grande Fratello, Alfonso D'Apice criticato per il video sull'incidente a Las Vegas: la reazione dell'ex gieffino

News VIP

Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli sono stati fortemente criticati per aver condiviso il video dell'incidente stradale in cui sono stati coinvolti. A replicare è intervenuto l'ex gieffino.

Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli soono stati coinvolti in un incidente a Las Vegas nelle scorse ore: gli ex concorrenti del Grande Fratello hanno condiviso sui social i dettagli dell'accaduto e sono stati fortemente criticato per il loro gesto. A replicare agli haters è intervenuto Alfonso D'Apice!

GF, brutto incidente per Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli

Grave incidente stradale per due ex concorrenti dell'ultima edizione del GF: stiamo parlando di Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli. I due ex gieffini sono in vacanza negli Stati Uniti, ma nei pressi di Las Vegas il van su cui viaggiavano si è ribaltato. Immediatamene, D'Apice ha condiviso sui social cosa stava accandendo a lui e alla compagna, rassicurando i followers di stare bene. Nel filmato pubblicato sui social si può notare il van su cui viaggiavano completamente ribaltato e con i vetri infranti.

"Sarà esplosa una gomma" ha raccontato Alfonso, chiarendo che sia lui che la compagna stavano bene, ma provvedendo anche a fornire alcuni dettagli della dinamica dell'incidente e mostrando le lievi ferite riportate. "Abbiamo visto la morte con gli occhi" ha concluso il suo racconto D'Apice, mentre sui social Chiara Cainelli ha preferito mantenere il riserbo. Purtroppo, il suo racconto di quanto accaduto non è stato accolto in maniera favorevole sui social, dove molti utenti si sono lamentati di come, in un momento così drammatico, Alfonso D'Apice abbia preferito documentare tutto sui social, invece di concentrarsi sul da farsi.

Pur non mancando i messaggi di solidarietà, l'ex concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini si è visto sommerso da non poche critiche e così, a poche ore dall'incidente, ha deciso di intervenire sui social e replicare ai commenti negativi degli haters.

Alfonso D'Apice replica ai commenti negativi sul video: "Siete degli sciacalli"

Dopo lo spavento per il grave incidente stradale in cui sono rimasti coinvolti lui e Chiara Cainelli, Alfonso D'Apice si è visto costretto a dover replicare alle offese e critiche ricevute. Diversi followers, infatti, hanno sottolineato la superficialità dell'ex gieffino, che ha immediatamente condiviso sui social le foto del van distrutto nell'incidente stradale e ha diffuso alcuni dettagli sulla dinamica dell'accaduto. Questo comportamento ha spinto molti followers a disapprovare il gieffino e a criticarlo duramente.

Stanco e ferito dalle parole di alcuni haters, Alfonso ha deciso di replicare e ha postato sui social, nelle stories di Instagram, alcune parole: "2025 purtroppo esistono ancora degli sciacalli che devono parlare delle cose degli altri senza un minimo di tatto o sensibilità per poi vantarsi delle visual dovrebbero vergognarsi… PS ricordo qualche mese fa quando ho avuto la rapina in casa, disse che non era vero perché non avevo fatto il video. Vergognatevi. Abbiamo scampato la morte noi e altre 20 persone è proprio grazie a quei video e e alle foto e a gli altri video che hanno fatto tutte le altre persone ora potremmo essere tutelati in quanto legalità e sanità".

Alfonso ha fatto riferimento a una rapina che alcuni mesi fa, poco dopo la fine del GF, subirono lui e Chiara, che si trovarono in casa due ladre che tentavano di derubarli. Anche in quell'occasione i due ex gieffini hanno condiviso l'accaduto sui social e vennero tacciati di aver organizzato tutto per hype.

Scopri le ultime news su Grande Fratello