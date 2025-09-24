Giulia Salemi, parole al miele per Amadeus: ''Mi sta insegnando molto''

News VIP

Giulia Salemi commenta il suo ruolo di co-conduttrice a The Cage al fianco di Amadeus, spendendo parole bellissime per il presentatore.

Giulia Salemi ha coronato il suo sogno con The Cage ed è proprio lei a raccontarlo, spendendo parole bellissime su Amadeus con il quale conduce il nuovo programma di Nove, che sta piacendo molto ai telespettatori.

The Cage, la soddisfazione di Giulia Salemi

Giulia Salemi è tornata sul piccolo schermo con The Cage, co-conduttrice al fianco di Amadeus nel nuovo programma di Nove. Influencer, volto televisivo, testimonial di marchi internazionali, mamma e compagna felice, Giulia si racconta in una lunga lettera dedicata anche al suo rapporto con Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Giulia racconta che proprio su Chi c’è stata la sua prima copertina in assoluto, nel Natale 2021, per festeggiare il primo anno insieme a Pierpaolo Pretelli conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. Salemi ha ammesso di non aver mai mollato, esperienza dopo esperienza, continuando anche a coltivare il suo lavoro sui social che le ha regalato molto negli anni, ed oggi è soddisfatta di quello che sta facendo.

“Mi sono impegnata molto per crescere nel mio lavoro, per avere una carriera televisiva. Oggi lavoro con Amadeus a The Cage e faccio quello che ho sempre sognato. Sapevo che questo ruolo sarebbe stato perfetto per me, e ho conosciuto una persona, un professionista come Amadeus, che mi sta insegnando molto e che mi permesso di vedere da vicino la sua simpatia e la sua umanità”.

Ha svelato Giulia, spendendo parole molto belle per Amadeus, che le sta insegnando molto. I due formano una splendida coppia televisiva dato che sono entrambi molto ironici e simpatici, e il loro carattere si adatta perfettamente al format che conducono su Nove, che infatti piace molto al pubblico.

Giulia Salemi parla dell’esposizione sui social

Felice per il suo ritorno in televisione alla co-conduzione di The Cage con Amadeus, Giulia Salemi ha raccontato di essersi illuminata quando ha visto il format americano, sentendolo molto nelle sue corde. Recentemente, Giulia è diventata mamma del piccolo Kian nato dall’amore con Pierpaolo Pretelli, con il quale fa coppia dal 2020 dopo il colpo di fulmine nella casa del Grande Fratello Vip. Pur dovendo molto ai suoi fan, Salemi ha confidato di aver cambiato modo di esporsi sui social nel corso del tempo, soprattutto ora che è madre.

“Ora siamo più attenti a tutelare la nostra vita privata, abbiamo meno tempo libero e lo dedichiamo a nostro figlio. In questo momento facciamo molta attenzione a postare il nostro bambino, è una scelta che abbiamo condiviso. Di Kian si sa poco, io racconto sporadicamente qualcosa di lui, sono molto protettiva. Allo stesso tempo, io e Pierpaolo vogliamo andare avanti con il nostro lavoro, sostenendoci affinché nessuno debba sacrificare il proprio sogno”.

Giulia, insomma, sta vivendo un sogno ed è molto soddisfatta su tutti i fronti. Salemi, della quale ha parlato Sonia Bruganelli, potrebbe essere riconfermata al timone di The Cage anche il prossimo anno, dato che gli ascolti sono positivi.