Giulia Salemi in un nuovo programma di Amadeus su Nove: ecco i dettagli

Giulia Salemi torna sul piccolo schermo. Sarà nel cast di un nuovo programma condotto da Amadeus su Nove.

Giulia Salemi prepara il suo grande ritorno in tv. La notizia dell’ultima ora entusiasma i fan dell’influencer italo-persiana, che sarà nel cast di un nuovo programma condotto da Amadeus su Nove. Ecco tutti i dettagli.

Giulia Salemi torna in Tv

Questo è un anno molto intenso per Giulia Salemi. Protagonista del Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto il suo compagno Pierpaolo Pretelli, poi di altri format tv e influencer molto amata su Instagram dove conta 2,1 milioni di fan, oltre che conduttrice di un suo podcast di successo, Giulia è diventata mamma per la prima volta. Kian è senza dubbio una grande gioia per lei e per Pierpaolo, e Salemi si prende cura del figlio con amore ma anche grande trasparenza, parlando spesso e volentieri a cuore aperto con le sue sostenitrici e non negando i problemi e la stanchezza della maternità.

Pierpaolo è partito per l’Honduras e Giulia si è detta molto fiera di lui, perché il ruolo di inviato per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi potrà essere un grande trampolino di lancio nel mondo del piccolo schermo. Ma sembra che anche lei non abbia intenzione di tenersi troppo tempo lontana dalla televisione e, al contrario, ha già accettato una nuova e allettante proposta che la vedrà nel cast di un nuovo programma, condotto da Amadeus su Nove. The Cage - Prendi e Scappa, ovvero l’adattamento italiano di Raid The Cage, andrà in onda a partire da giugno come nuovo programma del gruppo Warner Bros. Discovery che continua a puntare su Amadeus, nonostante i flop dei suoi primi programmi sulla televisione generalista.

Giulia Salemi nel cast del nuovo programma di Amadeus

Ma come funziona il nuovo programma di Amadeus? Si tratta di un game show, che andrà in onda da giungo su Nove, dove i premi vengono fisicamente agguantati dai concorrenti che potranno portarli a casa solo se riusciranno a uscire dal programma portandoli ancora con sé. E nel cast di The Cage - Prendi e Scappa ci sarà anche Giulia Salemi, come fa sapere Giuseppe Candela su Chi.

“Pierpaolo Pretelli è volato in Honduras come inviato de L’Isola dei Famosi e Giulia Salemi si prende cura del piccolo Kian, nato lo scorso gennaio, ma prepara anche il ritorno sul piccolo schermo. L’influencer sarà la figura femminile, prevista anche nel format americano, di The Cage – Prendi e Scappa, il nuovo game show condotto da Amadeus in onda in access prime time a giugno sul Nove“.

Insomma, una bellissima nuova avventura televisiva per Giulia, che ha reso molto felici i suoi fan con questa notizia dato che l’influencer italo-persiana è davvero tanto apprezzata. Siamo tutti molto curiosi di scoprire questo format, che sembra essere molto divertente e avvincente, ma soprattutto scoprire la risposta del pubblico sperando che Amadeus abbia il riconoscimento che merita.