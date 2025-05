Isola dei Famosi, "Sono molto fiera di Pierpaolo Pretelli, questa è una grande opportunità", parla Giulia Salemi

News VIP

L'influencer Giulia Salemi si è sbilanciata e commentato la nuova esperienza televisiva del suo compagno di Pierpaolo Pretelli, attualmente in Honduras come inviato speciale de L'Isola dei Famosi.

Pierpaolo Pretelli è l'inviato speciale della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. A commentare la sua nuova esperienza televisiva ci ha pensato Giulia Salemi che, ospite nel salotto Rai di Da noi…a Ruota Libera, ha speso parole piene d'amore per il suo compagno conosciuto nella Casa del Grande Fratello.

Pierpaolo Pretelli inviato de L'Isola: le confessioni di Giulia Salemi

È tutto pronto per la seconda puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera, lunedì 12 maggio 2025, in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, l'amatissima influencer ed ex gieffina Giulia Salemi& è stata ospite nel salotto Rai di Da noi…a Ruota Libera dove ha parlato della sua nuova vita da mamma e commentato la partecipazione del suo compagno Pierpaolo Pretelli come inviato speciale della nuova edizione del popolare reality show di Canale 5 condotta dalla giornalista Veronica Gentili:

Quando ti si pone un’opportunità così importante, non puoi. Sono stata io a dirgli: “Ma non scherziamo, vai!”. Questo è un lavoro di gavetta, opportunità e una volta che ce n’è una, per farsi conoscere e creare un futuro per il nostro bambino, sono molto fiera di lui. Poi non è sempre facile, io sono qui e cerco di portare i sorrisi anche sui miei social, ma talvolta racconto anche la notte insonne, non è sempre tutto oro. Io cerco di affrontare tutto con il sorriso perché odio vittimizzarmi, cerco di portare leggerezza.

La bella showgirl ed ex concorrente della quinta edizione Vip del Grande Fratello ha poi ha ricevuto un videomessaggio da parte di Fariba Tehrani, che ha parlato dell’ottimo rapporto con Pierpaolo. A tal proposito, la Salemi ha confessato come vanno realmente le cose tra la sua mamma e il fidanzato:

Mia mamma difende sempre Pier. Se discutiamo lei difende sempre lui. Io sono molto impulsiva, però sto cercando di calmarmi, di contare fino a 100. Ci stiamo lavorando anche con Kian. A me fa scattare tutto, io vado in tilt quando sono criticata. Però anche lì, nel processo di maturità, accetto dei consigli costruttivi perché sto imparando e non sono una mamma perfetta.

Pierpaolo Pretelli a L'Isola dei Famosi, Giulia Salemi intervista Elisabetta Gregoraci

Dopo aver detto la sua sull'esperienza di Pierpaolo Pretelli a L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 giunto alla sua 19esima edizione, Giulia Salemi ha parlato del suo lavoro al podcast Non lo faccio x moda, svelando una anticipazione sulla prossima ospite. A grande sorpresa di tutti, l'influencer ha deciso di invitare e intervistare la showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci con cui ha condiviso l'esperienza nella Casa del Grande Fratello:

Questa settimana avremo Elisabetta Gregoraci, la mia nemesi al Grande Fratello. Questo fa capire il mio processo di crescita, quando si cresce si ha anche voglia di affrontare le persone che in maniera giocosa nel passato venivano additate come “nemiche”. Abbiamo deposto l’ascia da guerra, ho deciso di essere meno rancorosa e infatti l’ho invitata. Sarà un puntatone perché ora siamo molto più vicine anche essendo madri ed è stato un confronto molto costruttivo, tra donne risolve e mature ma ovviamente non sono mancate qualche frecciatina.

