Giulia De Lellis vicina al parto, Tony Effe fa una richiesta all'ospedale

News VIP

Giulia De Lellis si avvicina alla data del parto e Tony Effe fa una richiesta all'ospedale scelto per il grande evento, ecco i dettagli.

Manca sempre meno alla data presunta del parto di Giulia De Lellis e sembra che il compagno Tony Effe abbia chiamato personalmente l’ospedale Gemelli di Roma, scelto dalla coppia per il lieto evento, per avanzare delle richieste particolari. Ecco i dettagli.

Giulia De Lellis prossima al parto

Sebbene abbia deciso di mantenere il massimo riserbo sulla questione, scontrandosi anche contro le critiche degli haters su Instagram, Giulia De Lellis è prossima al parto. La bella influencer è in attesa della sua prima figlia insieme al compagno Tony Effe, e hanno deciso di chiamare la bambina Priscilla come svelato ormai diversi mesi fa. Giulia è molto emozionata all’idea di diventare mamma per la prima volta, non avendo mai nascosto che tra i suoi sogni più grandi c’era senza dubbio quello di costruirsi una famiglia tutta sua.

Nel corso dei mesi si sono rincorsi diversi rumors su possibili crisi tra Giulia e Tony, poi smentite da entrambi o da avvistamenti dei paparazzi, ma sicuramente c’è più attenzione da parte dell’influencer e del rapper a mostrare troppo la propria vita privata sui social. Negli ultimi giorni poi, Dagospia ha riferito una notizia molto interessate su Tony Effe e sulla sua apprensione in vista del grande giorno. Sembra, infatti, che il rapper romano sia in contatto ogni giorno con l’ospedale Gemelli di Roma, scelto da Giulia per partorire, e avrebbe richiesto un reparto speciale per far sì che la sua compagna possa concentrarsi solo sul parto senza clamore attorno a lei, disponendo di tutti i comfort che potrebbero farle comodo in quella circostanza. Sembrerebbe, inoltre, che Tony sia particolarmente gentile ed educato con il personale, non una cosa scontata dato che i Vip spesso si montano la testa.

Giulia De Lellis, Tony la coccola: la quando partorisce?

Giulia De Lellis e Tony Effe stanno per diventare genitori ma il silenzio stampa sui dettagli del parto inquieta i fan, tanto che quando la bella influencer sparisce dai social per qualche ora tutti credono che stia partorendo. Giulia non è la sola che a breve darà alla luce la sua bambina. Mentre Tony la coccola, avanzando gentili ma secche richieste all’ospedale scelto per l’evento, De Lellis si confronta con Cecilia Rodriguez che dovrebbe partorire nello stesso periodo la prima figlia con Ignazio Moser.

La coppia ha deciso di chiamare la bambina Clara Isabel in onore della nonna di Cecilia. Le due coppie sono molto legate dal momento che, oltre ad essere rimaste ottime amiche dopo il Grande Fratello Vip insieme, Giulia ha conosciuto Tony Effe proprio alle nozze di Cecilia e Ignazio. Insomma, una bella coincidenza che le ha rese ancora più vicine in questo momento, tanto che su Instagram si sono mostrare insieme a preparare la famosa borsa per il parto, un compito che mette inquietudine a molte mamme.