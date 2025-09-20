Giulia De Lellis replica alle critiche degli haters: "Sempre sbandierato la tua vita sui social e ora..."

News VIP

Giulia De Lellis si è trovata a replicare all'ennesima critica che gli haters le hanno rivolto. Al centro del discorso c'è la sua richiesta di mantenere la privacy di fronte al suo imminente parto.

Non si placano le polemiche sulla gravidanza di Giulia De Lellis: l'influencer, infatti, pur avendo spesso condiviso diversi dettagli dell'arrivo della prima figlia con il rapper Tony Effe, la piccola Priscilla, ha deciso anche di mantenere privati altre informazioni. Tra queste anche la data del suo parto. Tuttavia, questa decisione è stata accolta in maniera contrastante da molti dei suoi followers, che l'hanno fortemente criticata.

Giulia De Lellis al centro delle polemiche: c'entra la sua gravidanza

Sin da quando ha annunciato di essere in dolce attesa, Giulia De Lellis si è trovata a combattere contro le polemiche per il modo in cui ha deciso di raccontare (o non raccontare) alcuni dettagli di questo momento tanto emozionante quanto delicato. Le prime discussioni sono nate dopo che il settimanale Chi aveva divulgato le foto che mostravano il suo pancione ancor prima che GDL avesse deciso di rivelare ai followers di essere in dolce attesa della piccola Priscilla dal compagno Tony Effe.

Anche in quel caso, gli haters e Alfonso Signorini avevano criticato la reazione infastidita dell'influencer perché aveva sempre condiviso tutta la sua vita sui social e appellarsi alla privacy sembrava una richiesta insensata. Ancor più di recente, Giulia De Lellis si è trovata al centro di una vicenda molto traumatica: da qualche giorno circolavano post sulla nascita di Priscilla, con tanto di fotografia di una neonata che veniva spacciata per la figlia dell'influencer.

La news si è rivelata falsa e la stessa De Lellis ha deciso di pubblicare un messaggio sui social per smentire il tutto e scusarsi con la famiglia della piccola per l'uso improprio della fotografia della piccola: "Questa è una violenza vera e proprioa, non è semplice gossip". Anche in occasione dell'arrivo di Penelope, figlia di Alessandra Amoroso, l'influencer aveva criticato i giornali per aver diffuso la news della nascita della bambina molto prima che lo facesse la neo mamma. Ora, Giulia De Lellis si è trovata ancora una volta a rispondere alle polemiche contro di lei da parte dei followers, che l'hanno criticata nuovamente perché ha preferito mantenere riservati alcuni dettagli sulla nascita di Priscilla, come la data presunta del parto e se si tratterà di un parto naturale oppure no.

Giulia De Lellis replica alle critiche sulla sua richiesta di privacy

Sui social, Giulia De Lellis non ha mai smesso di condividere con i followers come procede la sua gravidanza, postando foto, outfit per lei e la piccola Priscilla e altri dettagli. I followers hanno criticato la sua costante esposizione social, soprattutto, dopo che lei stessa aveva richiesto maggiore privacy per questo momento così delicato. Perciò, sotto uno dei suoi ultimi post, un hater ha commentato in maniera polemica che la prima a non rispettare la sua richiesta di privacy è proprio lei, per poi lamentarsi della totale mancanza di umanità dei suoi followers:

"De Lellis chi specula sei tu. Anni che metti in mostra il tuo privato e adesso vuoi rispetto e ti appelli alla mancata umanità è all'intimità?"

Il commento non è passato inosservato alla diretta interessata, che ha deciso di replicare specificando che la scelta di cosa e come condividere sui social dipende da lei e non spetta agli altri giudicare: "Scelgo sempre e comunque io cosa condividere ma chi per me. E se non riuscite a capire questo, chi ha un problema siete voi".