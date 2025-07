Giulia De Lellis riceve un gigantesco bouquet di rose da Tony Effe: voci di crisi allontanate?

News VIP

In barba alle voci di una crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe, il rapper ha regalato alla compagna un enorme bouquet di rose rosse. Ecco perché!

Giulia De Lellis e Tony Effe più innamorati che mai: l'influencer e il rapper, infatti, hanno smentito le voci di una crisi presentandosi al baby shower della loro Priscilla, la bambina che la coppia sta aspettando, ma per GDL è arrivato anche un gigantesco bouquet di rose rosse che il compagno ha deciso di inviarle. Ma per quale motivo?

Giulia De Lellis e Tony Effe: il bouquet di rose rosse per un anniversario speciale

La coppia è uscita allo scoperto la scorsa estate, dopo numerosi rumors di una frequentazione: galeotto è stato il matrimonio tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, al quale erano invitati sia l'influencer sia il rapper. In quell'occasione, tra GDL e Tony Effe sarebbe scoppiata la scintilla e, a distanza di un anno, eccoli insieme pronti a diventare anche genitori.

Poche settimane fa, infatti, Giulia De Lellis ha confermato di aspettare una bambina dal rapper romano, dopo che il settimanale Chi aveva pubblicato alcuni scatti che la mostravano con un evidente pancino in bella vista. La polemica non era mancata e aveva coinvolto indirettamente anche Aurora Ramazzotti, che si era schierata a favore dell'influencer, ricordando quanto invasivo e poco rispettoso sia stato il comportamento del settimanale nel pubblicare foto così private. L'influencer, pochi giorni dopo quel servizio fotografico, era uscita allo scoperto, postando alcune polaroid sul suo account Instagram.

Insieme a lei, nelle foto, appariva anche Tony Effe, sul cui volto spiccava un nuovo tatuaggio: "Priscilla", il nome della loro primogenita. Intanto, nella giornata di ieri, 1° luglio, Giulia De Lellis ha ricevuto un enorme bouquet di rose rosse, per celebrare un momento molto importante nella sua storia con il rapper romano.

Giulia De Lellis e Tony Effe: il gesto del rapper allontana le voci di crisi

Questo dono meraviglioso è arrivato all'influencer da parte del rapper, che ha voluto festeggiare il loro primo anniversario insieme: il 30 giugno 2024, infatti, Giulia De Lellis e Tony Effe si sono incontrati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser e tra loro è scattato l'amore. A raccontarlo è stato anche lo stesso rapper nel suo libro Non volevo ma lo sono, nel quale ha rivelato che è stata proprio la celebrazione delle nozze tra due suoi amici a far scattare la scintilla tra lui e Giulia De Lellis.

Quest'ultima è attualmente ad Atene, ospite del Four Seasons Astir Palace Hotel: nella sua camera l'influencer ha trovato un gigantesco bouquet di rose rosse, speditele da Parigi, dove Tony Effe soggiorna per lavoro. L'influencer ha condiviso nelle stories di Instagram il romantico gesto, che sottolinea quanto per il rapper sia stato importante quel 30 giugno 2024, una data che ha segnato l'inizio della sua storia d'amore e di un'avventura che lo porterà, tra pochi mesi, a diventare anche padre.