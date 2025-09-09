Giulia De Lellis sbotta dopo i rumors sulla nascita di Penny, figlia di Alessandra Amoroso: "Ma perché fate così?"

News VIP

Da qualche ora i principali siti e giornali italiani stanno riportando la notizia che Alessandra Amoroso avrebbe dato alla luce la sua primogenita, Penny. A commentare infastidita l'invadenza dei giornali è intervenuta l'influencer Giulia De Lellis.

Negli scorsi mesi diverse vip hanno annunciato di essere in dolce attesa del loro primo figlio: da Alessandra Amoroso, a Cecilia Rodriguez, passando per Giulia De Lellis, Elisa Visari e molte altre. L'attenzione dei giornalisti e delle riviste si è, naturalmente, focalizzata sulle future neo mamme con servizi a loro dedicati e foto dei pancioni in bella vista. Non mancano poi articoli sulla data del parto prevista e la curiosità schizza alle stelle se si parla poi della scelta dei nomi. A tal punto catalizzando l'attenzione le gravidanze delle star che abbondano articoli anche sulla preparazione al parto e i social sono scandagliati minuziosamente per scorgere un qualsiasi dettaglio sulle cliniche in cui le vip andranno a partorire. Questa attenzione è stata dedicata, nelle scorse ore, ad Alessandra Amoroso, in procinto di diventare mamma per la prima volta di una bambina, la piccola Penelope 'Penny': l'ex allieva di Amici avrebbe partorito in segreto, secondo diversi giornali e siti di spettacolo, che hanno così riportato la notizia prima ancora che fosse la diretta interessata a comunicarla. Un comportamento che ha fatto storcere il naso a Giulia De Lellis, tanto che l'influencer ha sbottato contro l'interferenza e invadenza dei giornalisti.

Giulia De Lellis sbotta contro i giornalisti per i rumors sulla gravidanza di Alessandra Amoroso

Giulia De Lellis non è nuova alle polemiche contro l'eccessiva invadenza dei giornali su questioni delicate come la gravidanza. Lei stessa si è ritrovata a dover confermare di essere in dolce attesa di Priscilla, la prima figlia con il compagno Tony Effe, dopo che il settimanale Chi aveva pubblicato in esclusiva alcuni scatti che mostravano il suo pancione.

All'epoca era nata una battaglia social con Alfonso Signorini, che aveva accusato l'influencer di volersi appellare alla privacy, quando era la prima a divulgare sui social la sua vita personale: "Giulia ha costruito la sua carriera e il suo impero sui social, mostrando ogni momento della sua vita. Ora appellarsi alla privacy fa sorridere. Non è che abbiamo svelato un segreto di Stato. Probabilmente è solo seccata perché non ha potuto fare l’annuncio lei stessa, con il suo solito pacchetto di sponsor e collaborazioni".

Anche Aurora Ramazzotti si era schierata a favore di Giulia De Lellis, sottolineando quanto annunciare momenti così privati come una gravidanza prima che lo facessero i diretti interessati rappresentasse una violazione della privacy e del rispetto del corpo delle donne. Perciò, non sorprende che anche in occasione della divulgazione della notizia del presunto parto segreto di Alessandra Amoroso, l'influencer sia scesa in campo per difendere la privacy della cantante.

Alessandra Amoroso ha partorito? GDL sbotta: "Ma perché vi comportate così"

La notizia del parto di Alessandra Amoroso è stata data da diversi siti e testate nazionali, che hanno dedicato ampio spazio alla gravidanza della cantante ed ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, tanto da scatenare il commento al vetriolo di Karima, altra ex allieva. Quest'ultima, infatti, aveva commentato con una punta di amarezza l'eccessiva risonanza mediatica che era stata data al tour estivo di Alessandra Amoroso, durante il quale l'artista aveva sfoggiato con fierezza la pancia sempre più tonda. Intanto che si avvicinava la data del parto sono iniziati anche i primi rumors sulla nascita di Penny e a riportare per prima che Alessandra Amoroso aveva partorito era stata l'esperta di gossip Deianira Marzano.

Da lì, poi, i principali siti avevano riportato la notizia, compresa la radio RTL 102.5 che sulla Pagina Instagram aveva dedicato un post all'arrivo della piccola Penny: "Alessandra Amoroso sarebbe diventata mamma in gran segreto. Secondo le indiscrezioni lanciate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la cantante avrebbe partorito domenica 7 settembre a Roma la sua prima bambina, Penelope Maria, avuta dal compagno Valerio Pastore. Per ora, però, non è arrivata nessuna conferma ufficiale e profili social della cantante restano in silenzio".

A commentare questo post è intervenuta Giulia De Lellis, che ha sottolineato quanto fosse poco rispettoso divulgare una notizia prima dei diretti interessati, soprattutto se i profili social ufficiali di Alessandra Amoroso avevano mantenuto il riserbo: "Ma se lei non ha comunicato la notizia perché dovete farlo voi? a caso poi? Cioè cosa ci guadagnate? Perché sono davvero curiosa… che p**** oh"