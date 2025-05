Alfonso Signorini replica a Giulia De Lellis paparazzata da Chi con il pancione: "Appellarsi alla privacy fa proprio ridere"

News VIP

Signorini replica alla De Lellis sulle foto di Chi in cui l'influencer mostra il pancione, confermando quindi la gravidanza: "Lei conosce benissimo gli ingranaggi del sistema di cui è parte"

È ufficiale: Giulia De Lellis aspetta un bambino. A lanciare la notizia è stato il settimanale Chi, che ha paparazzato l’influencer in un parco romano in compagnia del fidanzato Tony Effe. Nelle foto pubblicate in esclusiva, la fondatrice del beauty brand Audrer è stata immortalata mentre accarezza un pancino appena pronunciato, per poi sollevare la t-shirt e scattarsi un selfie privato. Un gesto semplice, ma eloquente, che ha sciolto ogni dubbio sulla gravidanza, confermando le voci che da settimane circolavano sul suo conto.

Alfonso Signorini: "Giulia De Lellis ha costruito la sua carriera e il suo impero sui social, mostrando ogni momento della sua vita. Ora appellarsi alla privacy fa sorridere"

Secondo quanto riportato dalla rivista diretta da Massimo Borgnis, Giulia sarebbe ancora nelle fasi iniziali della gravidanza. Nonostante sia da sempre molto attiva sui social, questa volta ha scelto di vivere il momento con maggiore discrezione, condividendo alcuni dettagli solo con le persone più vicine.

Ma la pubblicazione delle foto ha scatenato una polemica. A scaldare gli animi ci ha pensato un video postato da Giulia stessa, nel quale, con tono ironico e piccato, ha detto:

“Invece di rompere le p***e con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo, soprattutto quando non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?”.

Giulia De Lellis commenta il gossip sulla sua presunta gravidanza: "Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?" pic.twitter.com/BySMuHwgkj — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) April 29, 2025

Parole che non sono passate inosservate. La giornalista Grazia Sambruna, nel corso del format YouTube Boom, ha sollevato il tema durante un botta e risposta con Alfonso Signorini, sottolineando come forse l’influencer avrebbe voluto annunciare lei stessa la dolce attesa, e al momento giusto, soprattutto considerando che i primi tre mesi di gravidanza sono spesso vissuti in modo molto riservato.

Il conduttore del Grande Fratello Vip non si è tirato indietro e ha risposto con una punta di veleno:

“Ma guarda, le foto sono abbastanza chiare. Lei solleva la maglietta e mostra un pancino in evidente stato interessante. E poi diciamocelo: Giulia ha costruito la sua carriera e il suo impero sui social, mostrando ogni momento della sua vita. Ora appellarsi alla privacy fa sorridere. Non è che abbiamo svelato un segreto di Stato. Probabilmente è solo seccata perché non ha potuto fare l’annuncio lei stessa, con il suo solito pacchetto di sponsor e collaborazioni. Ma è il gioco dei media, e il lavoro dei giornalisti è dare notizie, tutto qui”.

Signorini ha poi concluso con un’affermazione pungente, ma molto lucida sul meccanismo dello showbiz:

“Lei conosce benissimo gli ingranaggi del sistema di cui è parte. E se fossi stato io il direttore, avrei fatto esattamente la stessa cosa”.

Per ora Giulia non ha confermato né smentito apertamente la gravidanza, ma i segnali ci sono tutti. E se i rumors si rivelassero fondati, per lei e Tony Effe si tratterebbe del primo figlio.