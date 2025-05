Aurora Ramazzotti si schiera in difesa di Giulia De Lellis dopo le foto sulla sua gravidanza: "Grave mancanza di rispetto"

News VIP

Aurora Ramazzotti ha preso le difese di Giulia De Lellis dopo che sono trapelate online le foto della sua gravidanza.

Dopo la diffusione delle foto che annunciavano la gravidanza di Giulia De Lellis, in attesa del suo primo figlio dal rapper Tony Effe, è intervenuta sui social Aurora Ramazzotti. L'influencer e figlia di Michelle Hunziker ha espresso la sua solidarietà nei confronti di GDL, dichiarando che il comportamento di Chi, magazine responsabile dello scoop, era inaccettabile.

Aurora Ramazzotti si schiera a favore di Giulia De Lellis

La conferma della gravidanza di Giulia De Lellis ha scatenato diverse polemiche sui social e molti personaggi del mondo dello spettacolo si sono schierati a favore dell'influencer. In particolare, Aurora Ramazzotti ha preso le difese di GDL, accusando il settimanale Chi di aver avuto un comportamento irrispettoso nel pubblicare le foto del pancione dell'influencer, prima che la diretta interessata e il compagno Tony Effe fossero pronti a comunicare la notizia.

Sui social, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha postato un lungo messaggio, in una serie di stories, nelle quali esprimeva il suo pensiero e poneva ai followers una domanda: "Vi siete mai chiesti perché una donna non comunica la gravidanza in genere non prima del terzo mese?". L'influencer è passata ad analizzare le ragioni dietro questa scelta, ricordando che "il 10-15% delle gravidanze termina così, si potrebbe perdere il bambino", ma anche perché la coppia potrebbe non essere interessata a proseguire con la gravidanza o ancora "ci si vuole tutelare emotivamente in quanto può essere un momento di grande confusione e non sempre ci si sente come gli altri vorrebbero che ci si sentisse". Come già accaduto in passato, la riflessione di Aurora Ramazzotti si è spostata sul desiderio di "controllo" che si tende a esercitare o che ci si sente in diritto di avere sul corpo delle donne.

L'influencer ha sottolineato anche il diverso atteggiamento che la stampa tende ad avere nel caso della malattia di un uomo famoso: "Non mi sembra che avvenga lo stesso processo quando un uomo famoso si ammala. Eppure stiamo sempre parlando di una sfera privata e sanitaria. Chi lavora con la propria immagine da sempre regala al pubblico una parte di sé. Una parte minima, spesso artificiosa, talvolta simile alla realtà ma mai totale". Ma questo ha proseguito l'influencer, non implica che da questa condivisione non si possano lasciar fuori alcune situazioni ed elementi più personali.

Aurora ha proseguito il suo sfogo ricordando come non ci si immedesimi mai nelle situazioni che vivono i personaggi famosi, ma che nella medesima situazione, se si trattasse di una nostra amica o un parente, avremmo un atteggiamento del tutto diverso. L'influencer ha concluso il suo sfogo chiedendo di avere maggior tatto nei confronti di episodi così delicati e privati e di non pensare solo a "soddisfare una curiosità" ma ricordarsi che c'è un limite che non deve essere mai valicato, quando si parla della vita privata delle persone.

argomento gdl: firmo e sottoscrivo quanto esposto dalla regina aurora ramazzotti

(spero questi giornaletti si ritrovino a gambe per aria dalla quantità di denunce che mi auguro arrivino) pic.twitter.com/S7o1lZrLIQ — serena🎀 (@serenonserena) April 30, 2025

Giulia De Lellis si sfoga sui social dopo la diffusione delle foto della sua gravidanza

Ben prima delle parole di Aurora Ramazzotti, anche Giulia De Lellis è intervenuta sui social e ha svelato di non aver apprezzato lo scoop sulla sua gravidanza lanciato dal settimanale di Alfonso Signorini. Dopo settimane di rumors su una presunta gravidanza a cui sono seguite le voci sui problemi di coppia con Tony Effe, il settimanale Chi ha lanciato la notizia bomba: Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno presto genitori.

La notizia è stata corredata da diversi scatti che mostrano l'influencer con il pancione in bella mostra. Ma se le fan di Giulia hanno dimostrato un certo entusiasmo alla scoperta dell'arrivo di un baby De Lellis, la diretta interessata non si è detta altrettanto felice. E, infatti, mentre si trova a Londra per un importante evento di Jo Malone, ha lanciato una serie di frecciatine su Instagram:

"Invece di rompere le pa**e con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo, dal momento che non avvengono dai diretti interessati… Ma vogliamo parlare del mio vestito?"