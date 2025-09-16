Giulia De Lellis furiosa sui social per le fake news sulla nascita della figlia Priscilla: "Datevi una c**** di regolata"

News VIP

Giulia De Lellis ha sbottato sui social dopo aver letto diverse fake news sulla nascita della figlia Priscilla: ecco cosa ha dichiarato l'ex corteggiatrice e influencer.

Giulia De Lellis è in dolce attesa della sua prima figlia, Priscilla, dal compagno Tony Effe. La data del parto si avvicina e l'influencer si è trovata a essere protagonista di una serie di fake news che annunciavano la nascita della figlia. Infuriata per l'invasione della privacy e la diffusione di notizie del tutto false, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato un duro sfogo sui social.

Giulia De Lellis su tutte le furie: protagonista di fake news sulla nascita di Priscilla

Fin dall'annuncio dell'arrivo della sua primogenita Priscilla, Giulia De Lellis si è trovata a dover difendere la sua privacy e quella della sua famiglia. Dapprima, a farla infuriare era stato Alfonso Signorini e un servizio sul settimanale Chi che aveva svelato, prima che lo facesse De Lellis, che l'influencer a Tony Effe erano in attesa di una bimba.

All'epoca, l'influencer aveva replicato con un video messaggio nel quale ricordava quanto fosse sbagliato invadere la privacy altrui per questioni delicate come l'arrivo di un bambino. Signorini aveva a sua volta risposto che questo pudore era fuori luogo, considerando che GDL aveva fatto della vita sui social il suo lavoro. In difesa dell'influencer erano arrivate anche le parole di Aurora Ramazzotti, che aveva dichiarato che svelare dettagli così intimi della vita degli altri, anche di personaggi pubblici, era una forma di violenza.

Di recente, inoltre, anche Alessandra Amoroso si era trovata vittima di una situazione simile a quella di Giulia De Lellis e pochi giorni dopo la nascita di Penelope, i giornali e i gossippari avevano iniziato a divulgare informazioni non del tutto corrette sulla nascita della piccola. In quell'occasione, Giulia De Lellis era intervenuta contro i giornalisti e aveva difeso la privacy della cantante, invitando i followers a non credere a certe notizie false. Ora, però, a essere protagonista di una simile e spiacevole circostanza è stata proprio Giulia De Lellis, che non ha esitato a replicare con durezza sui social, di fronte all'ennesima ingerenza nella sua vita privata.

Giulia De Lellis sbotta sui social: "Dovete darvi una c**** di regolata"

La data del parto per Giulia De Lellis si avvicina, dato che l'influencer ha già preparato tutto l'occorrente da portare con sé in ospedale. Tuttavia, secondo alcune fake news la nascita della piccola Priscilla sarebbe già avvenuta e così sono iniziati a circolare post con l'immagine di una bambina, spacciata per Priscilla: "Più forte che mai: la loro principessa è finalmente tra le loro braccia. Un’emozione indescrivibile , un amore infinito che segna l’inizio di una nuova, meravigliosa avventura da vivere insieme come famiglia Effe". Il post è stato corredato anche dalla presunta (e totalmente inventata) dedica che Giulia De Lellis avrebbe rivolto alla piccola: " Piccola Priscilla, sei arrivata a riempire la nostra vita di luce. Sei la parte più pura di noi , il nostro miracolo più grande. Ti amerò in ogni respiro, in ogni sogno, in ogni passo che farai … perché tu sei la mia eternità".

Questa notizia è arrivata anche a Giulia De Lellis, che ha pubblicato furiosa uno sfogo sui social. Ripostando l'immagine della piccola usata per la fake news, ma coprendole il volto per garantirne la privacy, l'influencer si è scagliata con durezza contro chi ha realizzato questa notizia del tutto inventata, accusandoli di "aver perso completamente il senso del rispetto" e di essere scioccata e disgustata dall'ossessione e "dalla follia con cui ci si permette di giocare su qualcosa di così intimo e prezioso come una nuova vita". L'influencer ha anche fatto notare la gravita dell'usare la foto di una neonata - "che non è mia figlia" ha voluto chiarire ulteriormente - e farla circolare e si è scusata con la famiglia della bambina per la totale mancanza di umanità e rispetto che è stata loro dimostrata.

Giulia De Lellis ha poi aggiunto che ha già dichiarato di voler tenere privata la data del suo parto perché non voleva aumentare la tensione che un momento così delicato portava con sé. Tuttavia, continua a leggere ipotesi sul giorno in cui partorirà e se sceglierà o meno un parto naturale, tutte informazioni che sono di competenza del suo ginecologo e di lei stessa, ma che "certi giornalisti o curiosi pensano di poter annunciare, chissà poi perché visto che a fare “spoiler” non ci guadagnano nulla, zero, niente (se non il misero piacere di speculare sulla vita altrui). Sapere che spesso a farlo sono donne e madri mi disgusta ancora di più. Qui non si tratta di gossip, ma di rispetto". Infine, Giulia De Lellis ha ricordato che rivelare dettagli intimi come questi legati alla gravidanza o alla nascita di un bambino è una forma di violenza e ancor peggio è pensare di avere il diritto di poter speculare su certi argomenti solo perché riguardano dei personaggi pubblici:>

"Sono io a decidere cosa condividere, come e quando. e prima di un “personaggio pubblico” sono una persona. Con un cuore, un’anima e dei diritti. Datevi una c**** di regolata e portate un contributo migliore a questo mondo che fa già spavento di per sé se proprio non sapete che fare"