Giulia De Lellis in dolce attesa: niente crisi con Tony Effe, l'ultimo gossip sull'influencer

Niente crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe. Sembra, infatti, che la coppia sia particolarmente misteriosa per proteggere il segreto dell'influencer che sarebbe incinta.

Crisi o non crisi? Giulia De Lellis e Tony Effe continuano ad esser al centro del gossip con la loro love story, e sono sempre più misteriosi al punto che i loro fan sono confusi su quello che sta accadendo. Nelle ultime ore, tuttavia, un gossip spazza via ogni dubbio: Giulia è incinta!

Giulia De Lellis e Tony Effe, impazza il gossip

Nelle ultime settimane si parla sempre di più della crisi di coppia tra Giulia De Lellis e Tony Effe, ma andiamo con ordine. La bella influencer romana, diventata famosa dopo Uomini e Donne grazie alla sua travagliata storia d’amore con Andrea Damante e tante corna, e il rapper di Ostia che si è imposto sulla scena con il suo secondo album da solista e tormentoni come “Sesso e Samba” in collaborazione con Gaia, si sono conosciuti al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Dal ricevimento da sogno in Toscana, i due non si sono più lasciati e hanno iniziato a fare coppia fissa, tenendosi inizialmente lontani dai riflettori.

Quando ormai tutti parlavo del flirt, Giulia e Tony hanno fatto coming out come coppia con una serie di foto super cool dopo uno dei concerti estivi del cantante. Da quel momento convivenza, casa insieme a Milano, foto con la suocera e tanti progetti, compresa la presenza di Giulia al Festival di Sanremo per supportare l’esordio sul palco dell’Ariston del suo fidanzato. Nelle ultime settimane, tuttavia, sembra che la relazione si sia rovinata improvvisamente e neppure un viaggio alle Maldive ha potuto salvare l’umore generale, dato che si mormora che De Lellis abbia messo alle strette Tony. Dopo i rumors, Giulia ha preso parola sui social e ha finalmente commentano la situazione, negando di essere in crisi con il rapper. La novità, infatti, sarebbe un’altra.

Giulia De Lellis è incinta!

Altro che crisi! La notizia dell’ultima ora riguarda Giulia De Lellis e Tony Effe ed è più che positiva: sembra, infatti, che l’influencer romana sia incinta. A darne annuncio è l’esperta di gossip Deianira Marzano grazie ad una fan che ha chiesto di chiarire la situazione che stanno vivendo il rapper e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Sembra che Giulia abbia convinto il reticente Tony a mettere su famiglia insieme, un sogno che lei aveva da tanto tempo dato che non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità, ma la coppia vuole attendere i canonici tre mesi di gravidanza prima di comunicare la notizia a tutti su Instagram, almeno per scaramanzia.

Nelle ultime foto pubblicate da Giulia nelle sue Ig Stories ma anche sul profilo ufficiale è possibile notare una piccola pancia spuntare dai vestiti, e dunque questo sembra confermare la notizia più dolce per l’influencer. Chissà come deciderà di annunciarlo la coppia, si accettano scommesse.