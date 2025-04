Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi dopo la vacanza alle Maldive? L'influencer replica e svela come stanno le cose

News VIP

I rumors sulla crisi tra Tony Effe e Giulia De Lellis sono diventati sempre più insistenti dopo la vacanza di coppia alle Maldive. A rispondere alle insinuazioni e a svelare come stanno le cose ci ha pensato l'influencer: ecco cosa ha rivelato!

Tony Effe e Giulia De Lellis sono una delle coppie di vip più seguite sui social: lui ha un seguito di fan che cantano a squarciagola i suoi testi ed è stato tra i Big dell'ultimo Festival di Sanremo, lei è un'influencer e conduttrice molto amata (e anche chiacchierata). Da quando sono usciti allo scoperto, la scorsa estate, dopo rumors di una loro frequentazione, sembra che la storia d'amore procedesse a gonfie vele. Ma, di recente, dopo una vacanza alle Maldive, si sono diffuse voci di una crisi di coppia che ha preoccupato i fan. A rivelare come stanno le cose, ci ha pensato Giulia De Lellis.

Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi alle Maldive?

Da diverse settimane circolavano rumors su una crisi tra Giulia De Lellis e Tony Effe, ma la coppia aveva smentito tutto, decidendo di partire per una lussuosa e romantica vacanza alle Maldive, in un resort di lusso. La loro storia d'amore era iniziata questa estate, complice - forse - il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al quale erano entrambi presenti. Da lì sono aumentati gli avvistamenti dei due vip, insieme nello stesso posto, finché con alcuni scatti sui social entrambi hanno confermato la loro storia d'amore.

Se negli scorsi mesi sembrava procedere tutto a gonfie vele, di recente sul rapper e l'influencer sono iniziati a circolare rumors di una crisi, che hanno fatto preoccupare i fan. Tutto è iniziato quando Tony Effe ha postato alcuni scatti nelle sue stories in cui si mostrava rilassato e sereno alle Maldive: sebbene nelle foto fosse presente anche Giulia De Lellis, sono spuntate voci di una crisi tra i due vipponi. A diffondere l'indiscrezione è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi: secondo il giornalista, infatti, il viaggio alle Maldive sarebbe stato organizzato per motivi di lavoro e i due vipponi sarebbero stati protagonisti di un'accesa lite nel corso della trasferta, tanto che l'influencer avrebbe dato un ultimatum al compagno.

Giulia De Lellis aveva replicato a queste insinuazioni postando una storia su Ig insieme al compagno, mentre entrambi si rilassavano in un resort di lusso. Il resort in questione è lo splendido One&Only, una struttura magnifica con spiaggia privata e ogni comfort che, tuttavia, non è per tutte le tasche. Per soggiornare qui, infatti, ci vogliono dai 10mila agli oltre 15mila euro per quattro notti e il prezzo sale a seconda della camera che si sceglie.

Giulia De Lellis e Tony Effe sarebbero in crisi? L'influencer interviene e svela come stanno le cose

Tuttavia, Giulia De Lellis ha voluto chiarire ulteriormente che tra lei e Tony Effe procede tutto per il meglio, rispondendo ai commenti dei fan e svelando la verità sulla presunta crisi. A una follower che chiedeva "​Io non capisco ancora se state insieme o no. Oggi è uscita un'altra notizia ancora da parte di amici cari, beato chi ci capisce con voi", Giulia De Lellis ha voluto replicare che quanto leggeva sul web non era che l'ennesima notizia fake costruita su di loro e che non c'era nulla di vero in quanto letto.

"Inventano semplicemente perché non sanno niente di noi. Ma io li lascio fare, mentre in privato vivo la mia vita, senza darla in pasto a chi non la merita" ha scritto l'influencer, aggiungendo che talvolta le fake news che giravano sul loro conto erano "raccapriccianti, altre volte divertenti e fuori da ogni logica umana". Giulia De Lellis non ha mancato anche di lanciare una frecciatina a coloro che, per avvalorare le notizie pubblicate, citavano come fonti dei "presunti" amici della coppia. L'influencer ha infatti sottolineato che se davvero i loro amici andassero a rivelare in giro quanto accade, allora, non sarebbero davvero amici: "Non fatevi confondere dalla cattiveria delle persone, per favore".