Giulia De Lellis ha partorito? L'influencer sparisce dai social e i Fan impazziscono

Giulia De Lellis ha partorito? Le fan dell'influencer romana allarmate dalla sua sparizione dai social, ma ecco come stanno le cose.

Giulia De Lellis ha allarmato non poco le sue fan nelle ultime ore. La bella influencer, incinta della sua prima figlia Priscilla, è sparita dai social per diverso tempo e molti hanno pensato che avesse partorito. Ecco cosa è successo.

Giulia De Lellis allarma le fan

Dopo Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi nel quale ha conosciuto e si è innamorata di Andrea Damante con il quale ha vissuto una love story decisamente travagliata tanto da farne un libro, Giulia De Lellis ha conosciuto un successo strepitoso. La romana è stata brava a cavalcare l’onda del momento, reinventandosi come influencer esperta di make-up e beauty. Ad oggi, infatti, Giulia vanta ben 5,5 milioni i fan fedelissime pronte a seguire i suoi consigli, ma è anche un’imprenditrice in questo campo dato che ha fondato il suo marchio di prodotti per la cura della pelle raggiungendo vendite davvero altissime in poco tempo.

Nel frattempo, De Lellis è tornata al centro dell’attenzione durante questi anni per la sua vita amorosa. Ora fa coppia con Tony Effe, conosciuto al ricevimento di nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, e le due coppie condividono un momento magico. Giulia è in attesa della sua prima figlia che chiamerà Priscilla, ma anche Cecilia è in dolce attesa della sua Clara Isabel. Le due amiche hanno condiviso un momento molto intimo e sembra che sarà proprio Rodriguez a partorire per prima. Nelle ultime ore, tuttavia, Giulia ha fatto preoccupare tutti sparendo dai social, tanto che in molti hanno pensato ad un’improvvisa corsa in ospedale. Ecco cosa è successo.

Giulia De Lellis ha partorito?

Essendo davvero molto attiva su Instagram, dove svolge il lavoro di influencer e imprenditrice digitale ormai da anni, i fan di Giulia De Lellis hanno trovato strano che sia sparita per lunghissime ore. Giulia è in attesa della sua prima figlia con Tony Effe e solo pochi giorni fa ha pubblicato sui social un video, nel quale spiega cosa porterà con sé per la borsa della figlia Priscilla dopo il parto. Un momento molto speciale per le mamme che finalmente percepiscono sempre più vicino il momento tanto atteso.

Dunque, vedendola scomparsa dai social, in molte hanno pensato che De Lellis fosse in ospedale per partorire, qualche settimana prima della data presunta parto. Poco dopo, tuttavia, è stata proprio lei a tranquillizzare tutti vedendo quanto caos si era creato, ammettendo che il suo cellulare si è rotto e che è per questo che non era attiva quella giornata. Insomma, anche se la data è vicina, c’è ancora tempo e infatti sembra che tra lei e Cecilia Rodriguez, sarà proprio la bella argentina a dover correre per prima in sala parto.