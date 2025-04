Giulia De Lellis furiosa dopo la pubblicazione delle foto col pancione: ''Inappropriato e fuori luogo''

News VIP

Giulia De Lellis non ha gradito le foto sue foto col pancione in vista pubblicate dal settimanale Chi, e su Instagram lancia saette contro il settimanale di Alfonso Signorini.

Giulia De Lellis è incinta e ormai non è più una supposizione o una voce di corridoio, bensì una certezza dato che il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti del pancione dell’influencer in bella vista, durante una giornata di relax con il compagno Tony Effe. Ma come ha reagito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Scopriamolo insieme.

Giulia De Lellis è incinta, è ufficiale

Sono settimane ormai che si parla della possibile gravidanza di Giulia De Lellis. Da quando ha iniziato a fare coppia fissa con Tony Effe, incontrato al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser questa estate, l’influencer sembra aver ritrovato una certa serenità sul piano sentimentale, accompagnata anche da una crescita davvero incredibile dal punto di vista lavorativo, dato che ora è un’imprenditrice di successo oltre che un volto noto del web. Tutto rose e fiori con Tony? Non sono mancate le voci sulla galoppante crisi di coppia dopo l’esperienza del rapper al Festival di Sanremo, ma si trattava di fake news dato che Giulia e Tony sono più innamorati che mai e ora stanno anche per diventare genitori.

La conferma delle supposizioni è arrivata dal settimanale Chi, che ha pubblicato le foto di Giulia e Tony durante una giornata di relax, trascorsa sul campo da golf, con il pancione dell’influencer in bella vista. Le fan di Giulia sono esplose di gioia ma la sua reazione è stata tutt’altro che di felicità alla notizia dello scoop del settimanale di Alfonso Signorini, con il quale ricordiamo non corre esattamente buon sangue dai tempi del Grande Fratello Vip. Ecco cosa è successo.

Giulia De Lellis furiosa contro il settimanale Chi

Tra pochi mesi, Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno genitori e ora le supposizioni sono realtà, grazie allo scoop di Chi che ha pubblicato le foto della romana con il pancione in bella vista. Una situazione che Giulia non ha gradito affatto e infatti, mentre si trova a Londra per un importante evento di Jo Malone, ha lanciato le frecce con tutto l’arco su Instagram:

“Invece di rompere le pa**e con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo, dal momento che non avvengono dai diretti interessati… Ma vogliamo parlare del mio vestito?”.

Insomma, Giulia si è mostrata decisamente infastidita dal fatto che il settimanale di Alfonso Signorini abbia rivelato la gravidanza prima di avere modo di fare il suo annuncio speciale. Certo è noto che le influencer amano fare questo tipo di comunicazioni in modo scenografico, magari in accordo con qualche brand perché no, ma è anche vero che in generale dovrebbe essere la donna in dolce attesa a voler comunicare la notizia perché si sente in condizione di farlo. Nota curiosa: Giulia è incinta nello stesso periodo di Elisa Visari, la compagna di Andrea Damante ovvero il suo storico ex fidanzato, conosciuto a Uomini e Donne, con il quale ha iniziato al carriera nel mondo dello spettacolo.