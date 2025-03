Giulia De Lellis e Tony Effe insieme alle Maldive: così spengono le polemiche sulla presunta crisi

News VIP

Giulia De Lellis e Tony Effe mettono a tacere le polemiche sulla presunta crisi di coppia con un viaggio romantico alle Maldive.

Nelle ultime settimane si è fatta sempre più insistente la voce di un presunto addio tra Tony Effe e Giulia De Lellis, una delle coppie più chiacchierate del gossip italiano negli ultimi mesi. Per replicare ai pettegolezzi, i due hanno deciso di partire insieme per le Maldive e si stanno godendo una romantica vacanza in un resort di lusso, segno che tutto va a gonfie vele tra loro.

Giulia De Lellis e Tony Effe in crisi?

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe è nata questa estate e ha catalizzato per mesi l’attenzione del gossip italiano fino alla conferma ufficiale da parte della coppia sui social. Galeotto fu il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che ha fatto conoscere e innamorare la bella influencer romana e il rapper, che ad oggi formano una bellissima coppia innamorata. Ma come tutte le coppie Vip, Giulia e Tony non sono immuni ai pettegolezzi anzi, ne sono spesso al centro. Così, nelle ultime settimane dopo l’avventura del cantante romano sul palco della 75esima edizione del Festival di Sanremo, Tony ha stupito su Giulia parlando del loro rapporto e della differenza con le precedenti relazioni, poi la coppia è apparsa sempre più sporadicamente insieme e questo ha creato un’indiscrezione sulla crisi che starebbero attraversando.

Ma sarà davvero così? Non è detto che i Vip debbano sempre mostrarsi felici insieme, soprattutto quando i loro progetti professionali li portano a separarsi per qualche giorni, oppure semplicemente vogliono godersi momenti di intimità senza esporsi mediatamente. Ed è questo il caso di Tony e Giulia, che nelle ultime ore hanno spento il gossip in questo modo.

Giulia e Tony insieme alle Maldive

Mentre infiamma il gossip sulla presunta crisi di coppia che avrebbe portato Giulia De Lellis e Tony Effe a prendere strade diverse, con tanto di approfondimenti che vorrebbero la romana delusa poiché in cerca di un bebè che non arriva, l’influencer e il rapper spegnono le polemiche mostrandosi felici durante la vacanze alle Maldive

. La coppia ha scelto una sistemazione di lusso ovvero lo splendido resort cinque stelle One&Only, una struttura magnifica con spiaggia privata e ogni comfort che, tuttavia, non è per tutte le tasche. Per soggiornare qui, infatti, ci vogliono dai 10mila agli oltre 15mila euro per quattro notti e il prezzo sale a seconda della camera che si sceglie. Sicuramene, a giudicare dalle Ig Stories della coppia, Giulia e Tony hanno scelto la più costosa ma del resto possono permettersi di fare follie per questa fuga d’amore.