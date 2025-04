Giulia De Lellis e Tony Effe, crisi durante il viaggio alle Maldive? Lei dà un ultimatum

News VIP

Sembra che il viaggio alle Maldive di Giulia De Lellis e Tony Effe non sia stato tutto rose e fiori. Ecco gli ultimi gossip sull'influencer romana e il rapper.

Giulia De Lellis e Tony Effe tornano al centro dei pettegolezzi. L’influencer romana e il rapper sono partiti per un romantico viaggio alle Maldive, ma sembra che non sia oro tutto quello che luccica su Instagram. Si parla, infatti, di un viaggio turbolento concluso con un ultimatum di Giulia nei confronti del suo fidanzato. Ecco i dettagli sul gossip.

Giulia De Lellis e Tony Effe: è davvero crisi

Dopo essere usciti allo scoperto come coppia ufficiale a seguito di diverse paparazzate, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno dominato il gossip italiano con la loro storia d’amore. Grazie al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, tenutosi questa estate in una location da sogno in Toscana, l’influencer romana e il rapper si sono conosciuti e hanno iniziato a frequentarsi, fino a decidere di fare coppia fissa e confermarlo al resto del mondo. Ovviamente tramite Instagram, dove Giulia lavora attivamente e gode dell’appoggio di ben 5,5 milioni di followers. De Lellis ha accompagno Tony anche al Festival di Sanremo, dove il cantante ha debuttato con “Damme ‘na mano”, riscuotendo un discreto successo per il suo esordio sul palco del Teatro Ariston. Poi, tuttavia, hanno iniziato a diffondersi pettegolezzi sempre più insistenti su una galoppante crisi di coppia.

Giulia e Tony hanno spento il gossip partendo insieme per le Maldive e pubblicando sui rispettivi social foto di coppia, momenti di relax e splendidi panorami offerti dalla visuale della loro suite in un resort di lusso, per il quale non hanno badato a spese. Sembra, tuttavia, che non sia stata questa una vacanza così rilassante e che, al contrario, Giulia abbia approfittato dei momenti di solitudine con il suo compagno per dargli un ultimatum. Ecco cosa riportano gli ultimi pettegolezzi sulla coppia.

Giulia de Lellis mette alle strette Tony Effe alle Maldive

Sebbene su Instagram, Giulia De Lellis e Tony Effe si siano mostrati complici e innamorati, la verità dietro al loro viaggio alle Maldive sarebbe un’altra. A confermalo è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, dove riporta una serie di discussioni che la coppia avrebbe avuto durante la vacanza. Il motivo? Giulia vuole mettere su famiglia, mentre Tony al momento non si sente pronto per avere un figlio. Sembra che, questa volta, l’influencer abbia dato un ultimatum al rapper, che dovrà ora decidere se rimanere con lei o scegliere la vita da single senza impegni. Ma non è tutto.

La vacanza alle Maldive, infatti, non è stata una vacanza di piacere bensì offerta da alcuni marchi che De Lellis avrebbe sponsorizzato tra foto e video, dunque un viaggio di lavoro mascherato da fuga romantica. Secondo il giornalista, informato da alcune persone vicine alle coppia, Giulia e Tony sarebbero in un brutto momento, condito da forti alti e bassi, soprattutto a causa della situazione giudiziaria del cantante, che è finito indagato per una rissa a Porto Cervo nel 2023. Come finirà tra loro?