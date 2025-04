GFVip, Rosalinda Cannavò è in dolce attesa del secondo figlio da Andrea Zenga? Un dettaglio non sfugge ai fan

News VIP

L'ex concorrente del GFVip Rosalinda Cannavò sarebbe in dolce attesa del secondo figlio dal compagno Andrea Zenga: ecco l'indizio che non è sfuggito ai fan!

Rosalinda Cannavò è diventata mamma della piccola Camilla da qualche mese: l'ex concorrente del GFVip ha una stabile relazione con un altro ex concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Andrea Zenga, con il quale vorrebbe realizzare anche il sogno di sposarsi. Tuttavia, sembra che prima del fatidico sì, la coppia potrebbe accogliere un altro bambino: stando ad alcuni indizi, sembra che Rosalinda possa essere in dolce attesa.

GFVip, Rosalinda Cannavò in dolce attesa? Un indizio insospettisce i fan

Rosalinda Cannavò sarebbe di nuovo in dolce attesa? L'ex concorrente del GFVip non ha nascosto di essere innamorata del suo ruolo di madre e che vorrebbe dare alla sua Camilla, nata dalla relazione con Andrea Zenga, un fratellino o una sorellina. Stando ad alcuni indizi notati dai fan, sembrerebbe che la coppia di ex vipponi potrebbe aver deciso che era giunto il momento di allargare la famiglia.

L'indizio è apparso nelle stories di Ig di Rosalinda Cannavò, che ha postato un biglietto da parte di un brand che ha inviato una colomba pasquale a lei e alla sua famiglia. A destare sospetti sono stati gli auguri che il brand in questione ha rivolto all'ex gieffina: "Carissima Rosalinda, siamo super felici di inviare a te, ad Andrea e alla piccola Camilla una coccola per il palato. Buona Pasqua a tutti voi e auguri per il piccolo che arriverà".

Quest'ultima frase sembra fare proprio riferimento all'arrivo di un secondo bambino e si tratterebbe di un maschio, questa volta. Sarà davvero così? Per ora non ci resta che attendere la conferma dei diretti interessati.

GFVip, Rosalinda e Andrea svelano: "Le nozze? Possono attendere, vogliamo concentrarci su Camilla"

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono stati ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 18 gennaio: a Silvia Toffanin la coppia, nata nella Casa del GFVip, ha rivelato quali sono i progetti futuri. Accompagnati dalla piccola Camilla, la loro primogenita nata quattro mesi fa, i due hanno raccontato come procede la nuova vita da neo genitori, confermando l'intenzione di allargare la famiglia e, appena la piccola sarà più grande, di convolare a nozze.

Qualche mese fa Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati genitori della piccola Camilla. La coppia, che si è conosciuta e innamorata nella Casa del Grande Fratello, ha così raccontato com'è cambiata la loro vita, dopo la nascita della piccola Camilla. In particolare, l'ex gieffina ha raccontato: "Sta andando tutto bene, io e Andrea insieme siamo un'ottima squadra. Io ho scoperto che amo fare la mamma con la nascita di Camilla, perciò io e Andrea vorremmo anche un altro figlio". Andrea ha dichiarato che si è trattato di un cambiamento inatteso, ma bello, che ha reso il loro rapporto ancora più intenso e ha risvegliato in entrambi un forte istinto da genitore.

Sulle nozze la coppia invece ammette che non è una priorità e, soprattutto, Zenga vorrebbe che Camilla ricordasse il giorno del matrimonio dei suoi genitori, perciò, aspetteranno che lei sia cresciuta per celebrare le nozze: "Magari tre o quattro anni".

