Verissimo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: "Vorremmo un altro figlio, le nozze quando Camilla sarà più grande"

News VIP

Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo ieri, sabato 18 gennaio, Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò hanno svelato i loro progetti per il futuro: un altro figlio e le nozze!

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono stati ospiti di Verissimo nella puntata di sabato 18 gennaio: a Silvia Toffanin la coppia, nata nella Casa del GFVip, ha rivelato quali sono i progetti futuri. Accompagnati dalla piccola Camilla, la loro primogenita nata quattro mesi fa, i due hanno raccontato come procede la nuova vita da neo genitori, confermando l'intenzione di allargare la famiglia e, appena la piccola sarà più grande, di convolare a nozze.

Verissimo, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga ospiti con la piccola Camilla

Dopo una gravidanza difficile e che ha messo entrambi a dura prova, qualche mese fa Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati genitori della piccola Camilla. La coppia, che si è conosciuta e innamorata nella Casa del Grande Fratello, ha così raccontato com'è cambiata la loro vita, dopo la nascita della piccola Camilla - che li ha accompagnati in studio - e quali progetti desiderano intraprendere nel prossimo futuro.

"Sta andando tutto bene, io e Andrea insieme siamo un'ottima squadra. Io ho scoperto che amo fare la mamma con la nascita di Camilla" ha esordito Rosalinda, subito affiancata dal compagno "Ogni tanto penso a quel primo 'ciao' detto nella Casa del GF, chi l'avrebbe mai detto che saremmo arrivati qui?". L'ex gieffina ha tessuto le lodi di Andrea, descrivendolo come un padre e un compagno attento alle sue necessità e a quelle della piccola e quanta strada hanno percorso: "E poi magari chissà arriverà un fratellino prossimamente". Un'affermazione che ha attirato l'attenzione della conduttrice che ha chiesto se ci fossero annunci nell'aria.

"Ho scoperto che amo fare la mamma, perciò, penso anche che vorremmo un altro figlio" ribadisce Rosalinda, mentre anche Andrea concorda con lei e dichiara che "non avrebbe potuto scegliere madre migliore per Camilla".

Verissimo, nozze in vista per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga? La coppia svela: "Quando Camilla sarà più grande"

L'arrivo della piccola Camilla ha cambiato le vite di entrambi gli ex vipponi e Andrea ha dichiarato che si tratta di un cambiamento inatteso, ma bello, che ha reso il loro rapporto ancora più intenso e ha risvegliato in entrambi un forte istinto da genitore. Oltre al desiderio di poter allargare ulteriormente la famiglia, donando un fratellino o sorellina a Camilla, la coppia ha anche affrontato la questione matrimonio.

Rosalinda Cannavò ha sottolineato che al momento la priorità è la piccola e che il matrimonio sarebbe solo un passo in più che certificherebbe quello che è il loro amore: "Per ora va bene così, non ne abbiamo bisogno, siamo noi la cosa più importante. Certo, se arrivasse la proposta, però, non è che mi dispiacerebbe" ha poi concluso ridendo.

Andrea Zenga ha concordato con la compagna, aggiungendo anche che il suo desiderio è quello di avere Camilla partecipe delle nozze, ragion per cui aspetteranno ancora qualche anno prima di pronunciare il fatidico sì:

"Mi piacerebbe che Camilla si ricordasse del nostro giorno, perciò, mi piacerebbe che ci sposassimo quando sarà un po' più grande, magari tra tre o quattro anni"