GFVip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga festeggiano il battesimo della piccola Camilla

Nella giornata di sabato, 7 giugno, gli ex concorrenti del GFVip Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno celebrato il battesimo della loro primogenita, la piccola Camilla.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno celebrato il battesimo della loro primogenita, la piccola Camilla, condividendo sui social gli scatti della felice occasione trascorsa con la famiglia e gli amici più stretti. Gli ex concorrenti del GFVip sono particolarmente amati sui social e non sono mancati i commenti entusiasti e gli auguri da parte dei fan per la celebrazione del battesimo di Camilla.

GFVip, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga pubblicano gli scatti del battesimo di Camilla

Di recente, la coppia è stata al centro di alcuni rumors su una probabile seconda gravidanza dell'ex gieffina: Rosalinda Cannavò, infatti, aveva condiviso sui social alcuni regali che ha ricevuto come influencer e nel biglietto che accompagnava il regalo si faceva cenno a un nuovo bambino in arrivo. L'ex gieffina si è dovuta precipitare a smentire rapidamente i rumors di essere nuovamente in dolce attesa e sia lei sia Andrea Zenga hanno confermato la loro volontà di concentrarsi su Camilla e sui suoi bisogni, prima di decidere di allargare la famiglia.

La piccola è nata lo scorso settembre e da allora è stata il centro delle vite dei due ex gieffini. Ospite nel podcast di Giulia Salemi, l'ex gieffina ha anche svelato le motivazioni che la spingono a pubblicare le foto della bambina, nonostante le critiche subite: "A me viene in modo spontaneo di condividere mia figlia, con tante persone si è creato un rapporto, è come se ci conoscessimo davvero, è come mandare le foto ad una amica. Io sono tanto fiera e felice di mia figlia e la voglio condividere, poi se un giorno quando sarà più grande mi dirà che non vuole io rispetterò la sua decisione, ci mancherebbe, ma ora lo faccio in maniera serena. Siamo d’accordo io e Andrea".

Intanto, sabato 7 giugno, la piccola è stata battezzata e i due ex gieffini hanno condiviso sui social il lieto evento, svelando diversi dettagli della festa organizzata per celebrare il battesimo di Camilla.

GFVip, festeggiamenti per Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga: la coppia ha battezzato la piccola Camilla

Nel post per festeggiare con i fan il battesimo di Camilla si possono notare diversi scatti che mostrano la cura per i dettagli di entrambi i genitori affinché tutto fosse perfetto per la loro primogenita. Dopo la celebrazione religiosa, la coppia ha organizzato un rinfresco con amici e famigliari, ai quali sono stati offerti dolci e altre prelibatezze. Per l'occasione, i due ex concorrenti del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini hanno anche fatto realizzare una torta con tanti fiori in pasta di zucchero e in uno degli scatti si nota Camilla che cerca di afferrarne uno.

Il post è anche un modo per ringraziare tutte le persone che hanno dimostrato la loro vicinanza alla coppia e che è stata presente per questo giorno così importante:

"7.06.25 il Battesimo della nostra principessa. È stato un giorno importante ed emozionante. Pensando a tutto quello che succede nel mondo, giornate come queste ti fanno capire quanto siamo fortunati e quanto lo è nostra figlia. Grazie a tutta la nostra famiglia per aver condiviso con noi questo momento"

