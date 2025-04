GFVip, Rosalinda Cannavò replica ai rumors sulla sua seconda gravidanza e svela come stanno le cose

News VIP

Nei giorni scorsi si sono diffusi diversi rumors su una probabile seconda gravidanza di Rosalinda Cannavò, ex concorrente del GFVip. La diretta interessata è intervenuta a svelare come stanno le cose!

A distanza di giorni dalla diffusione dei rumors su una sua presunta seconda gravidanza, l'ex concorrente del GFVip, Rosalinda Cannavò, ha deciso di rompere il silenzio e rivelare come stanno le cose. L'ex gieffina è diventata mamma da qualche mese della piccola Camilla, nata dalla storia d'amore con Andrea Zenga. I due non hanno mai nascosto di desiderare un altro figlio e un dettaglio sui social ha scatenato la curiosità dei fan: ecco che cosa ha rivelato la diretta interessata.

GFVip, Rosalinda Cannavò è in dolce attesa? L'ex gieffina svela come stanno le cose

Dati alcuni rumors che si erano diffusi sui social in merito a una sua seconda gravidanza, Rosalinda Cannavò - ex nota concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini - ha deciso di rompere il silenzio e svelare ai suoi followers come stanno davvero le cose. L'influencer è diventata madre della piccola Camilla, nata dalla relazione con il compagno Andrea Zenga lo scorso settembre. Sebbene non sia trascorso molto tempo dalla nascita della bambina, Andrea e Rosalinda non hanno nascosto il desiderio di allargare la famiglia.

In un'intervista a Verissimo, infatti, Rosalinda ha rivelato di amare molto il suo ruolo di madre e di trascorrere il tempo con la sua piccola e anche Andrea ha speso parole di elogio per la compagna, dichiarando che non avrebbe potuto desiderare una madre migliore per sua figlia. Perciò, quando su Instagram è comparso un indizio che sembrava confermare un nuovo arrivo per la famiglia Zenga-Cannavò, i fan non hanno trattenuto il loro entusiasmo. Nelle scorse ore, tuttavia, Rosalinda ha rotto il silenzio e ha commentato i recenti rumors che la riguardano.

Su Instagram, l'ex gieffina ha postato una serie di stories, nelle quali era in compagnia del compagno e chiariva ai followers quale fosse la verità: Rosalinda ha smentito categoricamente di essere in dolce attesa e ha spiegato l'equivoco nato sui social. "Visti i messaggi che ho ricevuto mi sembra doveroso… per il momento no, non c’è nessun piccolo che sta arrivando" ha raccontato l'influencer.

L'ex gieffina ha spiegato di aver pubblicato un biglietto nel quale c'erano gli auguri per la sua seconda gravidanza, senza leggere attentamente cosa riportasse e questo ha generato un grande equivoco. "Si sono sbagliati non sono in dolce attesa. Almeno per il momento" ha concluso Rosalinda, lasciando intendere quindi l'intenzione di voler dare presto a Camilla un fratellino o sorellina. A farle eco anche Andrea Zenga, che ha ironizzato dicendo: "Io leggendo quel bigliettino ho detto: 'ma mi devi dire qualcosa?'.Anche perché avremmo dovuto concepirlo in ospedale quando hai partorito Camilla!".

Rosalinda Cannavò e quell'indizio sui social che ha scatenato i rumors

Su Instagram, in occasione delle festività di Pasqua, Rosalinda Cannavò ha condiviso un regalo che le è stato inviato da una delle tante aziende con cui collabora.

A scatenare la curiosità dei fan è stato il biglietto che ha accompagnato la colomba pasquale inviata all'influencer e che ha generato i rumors sulla presunta seconda gravidanza di Rosalinda: "Carissima Rosalinda, siamo super felici di inviare a te, ad Andrea e alla piccola Camilla una coccola per il palato. Buona Pasqua a tutti voi e auguri per il piccolo che arriverà".

Il riferimento al "piccolo in arrivo" ha fatto subito pensare ai fan che l'ex gieffina e il compagno stessero per annunciare la nascita di un secondo figlio e, stando all'uso del maschile, alcuni avevano anche ipotizzato che si trattasse di un maschietto.

