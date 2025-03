GFVip, Giulia Salemi e la sua nuova vita da mamma: "Con Kian ogni cosa è andata al posto giusto"

News VIP

L'ex concorrente del GFVip Giulia Salemi ha rivelato in un'intervista come sta vivendo la sua nuova vita da mamma, ora che è arrivato il piccolo Kian.

Giulia Salemi è diventata mamma del piccolo Kian, nato dall'amore tra l'influencer e Pierpaolo Pretelli, conosciuto nella Casa del GFVip. Il piccolo è nato a gennaio e da allora la coppia non potrebbe vivere una gioia più grande. A Cosmopolitan, l'ex vippona del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha rivelato che la sua vita ha preso una piega del tutto inaspettata con la nascita del suo bambino.

GFVip, Giulia Salemi sulla nascita di Kian: "Con lui ogni cosa è andata al suo posto"

Il 17 gennaio 2025 Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno annunciato la nascita del piccolo Kian con una serie di scatti postati sui rispettivi account Instagram. Il primogenito della coppia Prelemi è venuto al mondo il 10 gennaio, ma i due ex vipponi del GFVip hanno deciso di aspettare qualche giorno prima di divulgare la lieta notizia. La decisione, hanno poi rivelato a Silvia Toffanin, era dipesa da alcune difficoltà incontrate da Giulia Salemi durante il parto, che avevano spinto la coppia a voler mantenere una certa privacy su questi momenti così importanti. A Cosmopolitan, l'ex vippona del GFVip ha raccontato quanto alcuni aspetti della maternità siano stati per lei inaspettati: se da un lato si aspettava "il vomito, il reflusso, le notti insonni", dall'altro non pensava minimamente che con la nascita di Kian sarebbe arrivato per lei un cambiamento altrettanto importante.

"Prima somatizzavo ogni cosa che mi accadeva, oggi, il resto non influenza la mia giornata" ha rivelato, meravigliandosi di questo nuovo aspetto della sua personalità "sono inevitabilmente cambiate le priorità. Kian è al primo posto su tutto, lo guardo e mi commuovo". L'influencer italo-persiana non ha nascosto di essere consapevole di vivere in una condizone privilegiata, di avere tanta fortuna anche nell'essere madre, ma ha anche raccontato che non sono mancate le sfide negli ultimi mesi della sua gravidanza.

A settembre, lei e Pierpaolo Pretelli hanno cambiato casa e seguire un trasloco con una gravidanza già ben avviata si è rivelata una nuova sfida per la coppia: "Ho seguito un trasloco in gravidanza e abbiamo avuto diversi problemi cn le ristrutturazioni. Va bene così, sui social non lo racconto, mi piace - se devo farlo - aggiungerci dell'ironia, non voglio appesantire gli altri". Ma con il parto la situazione è stata molto più complessa e alla rivista Giulia Salemi ha raccontato altri dettagli di quei momenti complessi.

GFVip, Giulia Salemi svela com'è andato il parto: "Dolori ovunque, Pierpaolo mi ha aiutata molto"

A Cosmopolitan, Giulia Salemi ha rivelato com'è stata per lei l'esperienza del parto: la coppia aveva già anticipato di aver deciso di non rivelare al pubblico dell'arrivo di Kian perché desiderava avere una certa privacy e permettere all'influencer di riprendersi del tutto. Giulia Salemi ha raccontato che i dolori sono stati molto difficili da sopportare: "Stavo molto male, avevo molti dolori. Pierpaolo mi ha aiutata molto, anche a riprendere a camminare. Ecco quel momento, un po' ironico, l'ho condiviso dopo un po'".

L'influencer ha aggiunto che con la nascita di Kian è arrivata per lei una nuova serenità, una sensazione che non credeva di provare, ma che lei e Pierpaolo Pretelli faranno il possibile per coltivare questo "animo più fanciullesco" perché li aiuterà in futuro a comprendere meglio il loro bambino e a prendere la vita con più leggerezza: "Non voglio dire che non bisogna prendere le cose seriamente, anzi, ma aiutarsi a evadere un po' aiuta". Per suo figlio, ha poi aggiunto, si augura di riuscire a insegnargli valori importanti e che possa sempre apprezzare il mondo in cui vive. Dato che lei e Pretelli arrivano entrambi da famiglie umili, che hanno lavorato per ottenere i risultati e traguardi che hanno, spera che anche suo figlio possa comprendere l'importanza di impegnarsi così tanto e di dare il meglio per raggiungere i suoi sogni.

Infine, Giulia Salemi ha speso alcune parole per il compagno: Pierpaolo Pretelli ha già un figlio, Leonardo di 7 anni, nato dalla relazione con Ariadna Romero e sapere che ha già esperienze con l'essere padre è stato per l'influencer di grande conforto. Ma questo non toglie che entrambi stiano cercando di trovare un nuovo equilibrio nella coppia per poter essere genitori insieme: "Abbiamo scelto di essere genitori, sapevamo cosa dovevamo aspettarci, questa cosa ci ha preparati molto".

Scopri le ultime news su Grande Fratello