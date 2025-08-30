GF, Helena Prestes e Javier Martinez sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia?

News VIP

Secondo una recente segnalazione, due ex concorrenti del GF, Helena Prestes e Javier Martinez, sfileranno sul red carpet dell'82esima Mostra del Cinema di Venezia.

Ha preso avvio, dal 27 agosto, l'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, una delle più importanti kermesse cinematografiche italiane ed europee. Attesi sul red carpet star, registi e produttori da tutto il mondo e, anche quest'anno, non mancheranno volti noti del mondo dello spettacolo e del piccolo schermo. Tra questi, secondo un recente rumor, ci sarebbero anche due noti ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Helena Prestes e Javier Martinez.

Venezia82, anche Helena Prestes e Javier Martinez sul red carpet?

Javier Martinez e Helena Prestes si sono conosciuti nella Casa del GF: il pallavolista argentino e la modella brasiliana hanno dapprima stretto un forte legame di amicizia, ma poi il loro rapporto si è evoluto in una storia d'amore che ha appassionato molti fan del programma. Una volta terminata l'esperienZza nel reality condotto da Alfonso Signorini, i due vip hanno proseguito la loro relazione e, pur con qualche momento di difficoltà, continuano a essere più uniti che mai.

Qualche settimana fa, Helena è stata accusata dall'ex fidanzato Carlo Motta di averlo cercato, una volta concluso il GF, all'insaputa di Javier. Quest'ultimo non ha commentato l'accusa rivolta alla fidanzata, mentre Helena si è affrettata a discolparsi, negando tutte le accuse. Dopo alcuni giorni di gelo e silenzio, i due ex gieffini si sono mostrati di nuovo insieme, rassicurando anche i fan della solidità del loro legame. Nei giorni scorsi, Helena è volata a New York e Javier è partito con lei, accompagnandola nel suo lavoro, mentre il pallavolista si gode alcuni giorni di relax nella Grande Mela. Intanto, su di loro, si è diffuso l'ennesimo rumor e riguarda la loro presenza sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia.

GF, anche Javier e Helena sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia: spunta un rumor

Al momento, questa è solo una segnalazione e nessun dei diretti interessati ha confermato la presenza a Venezia82. Non sarebbe la prima volta che alcuni ex protagonisti dei programmi tv sfilano sul red carpet. Lo scorso anno è toccato a Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, che hanno fatto parlare della loro apparizione sul red carpet per aver mostrato delle scarpette rosa da neonata, lasciando così credere ai fan di essere in dolce attesa del primo figlio insieme.

I fan degli Helevier, come sono chiamati Helena e Javier, non vedono l'ora di ammirarli sul tappeto rosso, come ha confermato un utente che si occupa di una delle tante fanpage della coppia, riportando anche il titolo di un articolo del sito 361 Magazine che ha riportato l'indiscrezione: "H E J, i nostri cuccioli a Venezia. Sempre assieme in questo bellissimo viaggio che si chiama vita".

