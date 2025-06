Grande Fratello, Helena Prestes rompe il silenzio su Javier Martinez: "Il mio rapporto con lui qui fuori è intenso"

News VIP

Helena Prestes, tra le grandi protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello. nel corso di un’intervista rilasciata al podcast "Forte e Fragile", condotto da Vanessa Villa ha parlato del suo rapporto con Javier Martinez, ultimamente al centro dell'attenzione mediatica in seguito ad una presunto momento di crisi della loro relazione.

Grande Fratello, Helena Prestes: "E Javier sappiamo dentro quello che proviamo, quindi lo stiamo tenendo riservato"

Negli ultimi giorni si sono susseguite voci e indiscrezioni sulla fine della storia tra lei e Javier, ma i due hanno deciso di chiarire tutto con fermezza. La coppia ha ribadito di essere più unita che mai e di aver scelto, di comune accordo, di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori e dal chiacchiericcio mediatico.

A confermare tutto è stata la stessa Helena nel corso di un’intervista rilasciata al podcast "Forte e Fragile", condotto da Vanessa Villa. Parlando del suo legame con Javier e delle pressioni ricevute negli ultimi tempi, la modella ha raccontato:

"Quello che dicono le persone mi entra da una parte e mi esce dall’altra, perché ci sono troppi giudizi. Stamattina Javier mi mancava tantissimo e ho detto metto una storia, un post, mi è venuto il pensiero, poi ho tolto il telefono, perché l’avevo già scritto a lui che mi mancava. Ti devi addestrare a non lasciarti andare ai commenti, all’onda. Anche perché il mio rapporto con lui qui fuori è intenso, stiamo vivendo con tanta calma e tanta riservatezza perché non è uno scherzo, noi sappiamo dentro quello che proviamo e anche il nostro modo di reagire, quindi lo stiamo tenendo riservato."

Un sentimento vero e profondo, vissuto lontano dai riflettori, per proteggerlo e viverlo con autenticità, senza condizionamenti esterni. La volontà di tutelare la propria storia d’amore è per Helena un atto di rispetto verso sé stessa e il proprio partner.

Nel corso dell’intervista, Helena è tornata anche sull’esperienza vissuta nella Casa del Grande Fratello, un percorso che ha segnato profondamente il suo modo di essere e di vedere le relazioni umane:

"Io non ho fatto il programma da sola, alcune volte ho sentito ‘Helena hai vinto tu’, per me ho vinto, ma nelle famiglie ci sono i litigi e ci si perdona però preferiscono valutare il bene. In quella Casa c’è l’ego, c’è chi entra con obiettivi, quando lasciavano stare quello e sceglievano di convivere con me la loro luce è stato bellissimo, per quello sono riuscita a venire fuori e ringrazio Luca, Amanda, anche Jessica, perché abbiamo vissuto una cosa fortissima e bisogna perdonare e andare avanti. Ho fatto tutto insieme ai concorrenti che hanno lasciato andare e si sono divertiti."

