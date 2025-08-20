Gaia annulla una data del suo tour: "Il mio corpo mi fa brutti scherzi"

News VIP

Gaia Gozzi si è trovata costretta ad annullare una data del suo tour a causa di alcuni problemi di salute: ecco cosa ha raccontato ai fan.

Gaia Gozzi, nota ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi e una delle cantanti del momento, ha annunciato sui social di aver annullato una data del suo tour, a causa di alcuni problemi di salute. Con un comunicato sulla sua pagina Instagram, l'artista si è scusata con i fan, spiegando che sente la necessità di doversi fermare.

Gaia Gozzi: stop al suo tour, ecco perché

Questa sera, mercoledì 20 agosto, Gaia Gozzi avrebbe dovuto esibirsi a Gonnesa, in Sardegna, ma a causa di alcuni problemi di salute è stata costretta ad annullare il concerto. Il suo non è certo un caso isolato, dato che solo qualche giorno fa, anche Marco Carta ha cancellato una delle date del suo tour, venendo poi ricoverato in ospedale.

Di recente, l'ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi si è aperta sui social a proposito della sua salute mentale e delle difficoltà incontrate nel gestire la sua ansia. Nel suo intervento, Gaia ha consigliato ai suoi followers più giovani di cercare aiuto e ha ricordato loro che non sono soli in questa lotta. Raccontando la sua esperienza, la cantante ha dichiarato che l'ansia ha influenzato profondamente sia la sua vita quotidiana sia la sua carriera e che solitudine e paura non sono mancati lungo il percorso: "Ho vissuto momenti molto difficili, periodi in cui l’ansia era così forte da impedirmi di vivere normalmente". Chiedere aiuto, ha proseguito Gaia nel suo sfogo, non è una debolezza, "ma un atto di coraggio" e ha poi concluso che in questa battaglia non si è mai veramente soli.

Dietro l'annullamento della data del suo tour, non ci sono però problemi legati alla sua salute mentale, quanto piuttosto legati alla sua salute fisica. E, infatti, con un messaggio su Instagram, Gaia ha annunciato di dover annullare il concerto perché il suo corpo "mi gioca brutti scherzi".

Gaia annuncia sui social di dover annullare una data del suo tour

Il tour di Gaia Gozzi era in pieno svolgimento e questa sera l'artista sarebbe dovuta salire sul palco a Gonnesa, in Sardegna, ma a causa di un malessere fisico, di cui però non ha approfondito le cause, Gaia si è vista costretta ad annulalre il concerto:

"Bellezze, il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi proprio adesso e la data di domani in Piazza del Minatore a Gonnesa è purtroppo annullata"

Così, ha scritto l'ex vincitrice del talent di Canale5 sui social, promettendo ai fan di tornare al più presto e recuperare il concerto annullato. Pur essendo dispiaciuta, infatti, Gaia ha ammesso che non era in grado di potersi esibire, ma l'artista ha già in programma altre date per il suo tour estivo. Il 22 agosto sarà a Palmi (Reggio Calabria), il 23 agosto a Padula, vicino Salerno e il 13 settembre a Cuneo, nel corso dell'evento Connessioni Festival.