Gaia aggiorna i fan sulla sua salute e svela: "Mi sto riprendendo, sono pronta a tornare a cantare"

A distanza di poche ore dall'annuncio della cancellazione di una delle date del suo tour, Gaia è tornata ad aggiornare i followers, svelando come sta e cosa le è successo.

Gaia Gozzi ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute dopo aver annullato il concerto a Gonnesa, in Sardegna, nella serata di mercoledì 20 agosto. L'ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha raccontato come sta oggi e ha promesso ai fan che presto potranno vederla tornare sul palco, per intrattenerli con la sua voce.

Gaia Gozzi, ecco come sta oggi la cantante

Con un messaggio sui social, Gaia ha annullato una data del suo tour a causa di alcuni problemi di salute. L'artista avrebbe dovuto esibirsi a Gonnesa, in Sardegna, nella serata del 20 agosto, ma su Instagram ha postato un messaggio in cui rivelava che, per quanto dispiaciuta, si vedeva costretta a cancellare il concerto e che presto troverà il modo di recuperare la data persa, così da accontentare i fan. A distanza di poche ore, l'ex vincitrice di Amici è tornata a raccontare sui social come sta oggi e ha tranquillizzato i fan, ringraziandoli per l'affetto che le hanno dimostrato in questo momento.

Dopo aver parlato apertamente dei suoi problemi d'ansia, in interventi precedenti, incoraggiando i followers a cercare aiuto e invitandoli a normalizzare l'ansia nella vita di tutti i giorni, Gaia Gozzi si è trovata a mettere in pausa il suo tour, non per problemi legati alla sua salute mentale, ma fisica. Tuttavia, ci ha tenuto a rassicurare i followers di essere in ripresa e che a breve avrebbe comunicato quando recuperare la data del concerto annullato.

Gaia aggiorna sulle sue condizioni di salute e su quando tornerà a cantare

Sui social, Gaia Gozzi ha rivelato che è stato a causa di un'otite che la sera di mercoledì, 20 agosto, non è potuta salire sul palco e dare il meglio di sé, facendo scatenare i fan sulle note delle sue hit. L'amata cantante di Amici, infatti, ha annullato un concerto a causa dei suoi problemi di salute e ha aggiornato i fan su come si sente oggi:

"Mi sto riprendendo. Non ho nulla di grave, mi è apparsa un'otite fastidiosa che non mi ha permesso di volare e di conseguenza non potendo prendere quota ho deciso di mantenere le date dell'entroterra raggiungibili con la macchina"

Gaia ha promesso di tenere aggiornati i fan sulle sue condizioni e li ha ringraziati per l'affetto che le hanno dimostrato: "Il vostro affetto ha fatto da accelleratore".