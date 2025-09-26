Gabriele Corsi verso Sanremo Giovani al posto di Alessandro Cattelan? Spunta un'indiscrezione

News VIP

Dopo la rinuncia a Domenica In, per Gabriele Corsi potrebbe essersi aperta la strada verso Sanremo Giovani in sostituzione di Alessandro Cattelan? Ecco l'ultimo rumor!

Gabriele Corsi non è diventato uno dei co-conduttori di Mara Venier a Domenica In, ma sembra che per lui Rai abbia in mente un altro progetto. Secondo una recente indiscrezione, a Corsi potrebbe essere affidata la conduzione di Sanremo Giovani, prendendo così il posto di Alessandro Cattelan, conduttore dello spazio dedicato alle nuove proposte lo scorso anno.

Gabriele Corsi, dalla rinuncia di Domenica in...a Sanremo Giovani?

Quando sono stati presentati i Palinsesti autunnali di Rai, Gabriele Corsi figurava come co-conduttore di Domenica In insieme a Mara Venier. Tuttavia, nel corso dell'estate, alcune indiscrezioni hanno anticipato che il progetto non sarebbe andato a buon gine e, infatti, un comunicato ufficiale dell'azienda di Viale Mazzini aveva confermato che Corsi non avrebbe affiancato Venier per la nuova stagione.

Nessuna lite, tuttavia, rassicurava Rai, ma la "decisione è stata presa di comune accordo a seguito di alcune valutazioni che hanno reso Domenica In incompatibile con altri progetti di Gabriele Corsi". Anche l'agenzia MN e il suo Presidente Umberto Chiaramonte avrebbero confermato le motivazioni che avrebbero portato Gabriele Corsi all'addio a Domenica In. Stando a quanto rivelato da Chiaramonte, non ci sarebbero "storie costruite ad arte o congetture" ma la situazione sarebbe molto più semplice:

"Prima dei palinsesti ci è stato presentato un progetto artistico; dopo un mese quel progetto è radicalmente cambiato. Lecito per un'azienda cambiare i propri progetti, lecito per un conduttore decidere se questi sono coerenti con il proprio percorso e compatibili con altri impegni. Resta la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione"

Sebbene la co-conduzione del talk show della domenica non sia andata in porto, sembra che per Gabriele Corsi le opportunità in Rai non siano ancora del tutto sfumate. Secondo una recente indiscrezione, al conduttore sarebbe stata offerta la conduzione di Sanremo Giovani.

Gabriele Corsi alla conduzione di Sanremo Giovani al posto di Alessandro Cattelan: l'ultimo rumor

La precedente edizione di Sanremo Giovani è stata condotta da Alessandro Cattelan, che ha poi affiancato Carlo Conti all'Ariston. Quest'anno, la situazione potrebbe essere molto diversa e al posto di Cattelan potremmo vedere Gabriele Corsi. L'indiscrezione è stata riportata dal giornalista Massimo Galanto su X: secondo quanto riferito, Rai avrebbe deciso di affidare a Corsi la conduzione di Sanremo Giovani 2025, in sostituzione di Cattelan, il cui contratto in Rai è scaduto.

Sul suo profilo social, Galanto ha scritto: "Altro che Domenica In! Gabriele Corsi dovrebbe condurre Sanremo Giovani al posto di Alessandro Cattelan…E chissà, magari, a febbraio 2026 affiancherà Carlo Conti sul palco dell’Ariston in una delle serate…". Per Corsi sarebbe un'ulteriore scatto di carriera, dato che lo scorso anno aveva condotto Prima Festival con Bianca Guaccero e Mariasole Pollio.