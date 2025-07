Domenica In, Gabriele Corsi rinuncia alla co-conduzione con Mara Venier: il messaggio di Rai

News VIP

Gabriele Corsi non co-condurrà più Domenica In al fianco di Mara Venier: a confermarlo arriva una nota ufficiale di Rai. Ecco cosa è successo!

Dopo l'annuncio dato durante la conferenza di presentazione dei palinsesti Rai 2025/2026 che Gabriele Corsi avrebbe affiancato Mara Venier come co-conduttore di Domenica In, arriva, invece, la notizia che Corsi ha deciso di rinunciare all'opportunità di essere il co-conduttore dello storico volto del programma di Rai1. La conferma è arrivata da una nota ufficiale della Rai, che ha anche ringraziato Corsi per la sua umanità e disponibilità.

Domenica In, Gabriele Corsi rinuncia al suo ruolo di co-conduttore

La conduzione di Domenica In continua a subire modifiche da diversi a questa parte: già nella precedente edizione Mara Venier aveva espresso il desiderio di chiudere il capitolo di conduttrice Rai e dedicarsi alla sua famiglia. Tuttavia, sembra che per lei non sia arrivato ancora il momento di dire addio al mondo della tv, dato che è stata riconfermata anche per la prossima edizione come conduttrice di Domenica In.

Ma, con un'importante novità: ad accompagnarla ci sarebbe dovuto essere Gabriele Corsi, come da settimane si vociferava. La conferma era stata data durante la presentazione dei Palinsesti Rai, sorprendendo il pubblico e la stampa. Questa notizia era però stata seguita da altre news che avevano fatto supporre che ci fosse aria di crisi ai vertici della trasmissione.

Stando a ciò che ha riferito Fanpage.it, infatti, pare che Mara Venier non avesse disapprovato la scelta di Rai di affiancarle proprio Gabriele Corsi e che avrebbe preferito un altro nome: "Venier avrebbe incontrato il direttore Angelo Mellone, dandogli la sua disponibilità per la parte iniziale di Domenica In, un blocco di un'ora e mezza circa, ma pretendendo di avere la sua squadra per lavorare [...] Da fonti affidabili arriva voce che la conduttrice avrebbe invece preferito una soluzione differente per l'altra parte di Domenica In, più incline a un contenitore di approfondimento affidato a un profilo come quello di Tommaso Cerno, di cui in effetti si era parlato alla vigilia dei palinsesti, senza che la cosa andasse in porto".

Domenica In, Gabriele Corsi non co-condurrà più il programma insieme a Mara Venier: il comunicato della Rai

Si arriva così alla nota ufficiale della Rai, che dopo aver ringraziato Gabriele Corsi per la sua umanità e disponibilità, ha anche comunicato che l'esperimento di co-conduzione di Domenica In non andrà più in porto, nonostante sia stato rivelato durante la conferenza stampa dei Palinsesti 2025/2026.

Da ciò che emerge nel comunicato, pare che la decisione sia stata presa di comune accordo, per incompatibilità con i progetti di Corsi e che Rai si augura di poter tornare a lavorare insieme: " La decisione è stata presa, di comune accordo, a seguito di alcune valutazioni che hanno reso Domenica In incompatibile con altri progetti dell’artista. La Direzione Intrattenimento Day Time Rai, nel ringraziare Corsi per quanto finora realizzato con il Servizio Pubblico e per la grande disponibilità umana e professionale, gli ribadisce il proprio apprezzamento e la volontà di costruire in futuro nuove occasioni di collaborazione".