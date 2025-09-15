Francesco Totti non bada a spese per festeggiare il terzo anniversario con Noemi Bocchi!

News VIP

Grandi festeggiamenti per il terzo anniversario di Francesco Totti e Noemi Bocchi. Lui non bada a spese, ecco cosa le ha regalato.

Francesco Totti e Noemi Bocchi festeggiano i loro primi 3 anni insieme. L’ex capitano della Roma è davvero molto innamorato della sua compagna e, in occasione di questo anniversario, non ha badato a spese organizzando per lei una sorpresa super lusso e regalandole una delle borse più costose di sempre.

Totti e Noemi, primi 3 anni insieme

Sono già passati tre anni da quando Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ufficialmente separati, annunciando la decisione con un comunicato stampa che ha scosso il gossip italiano per lunghi mesi, e del quale ancora si parla. Nel frattempo, mentre il divorzio è quasi effettivo dopo battaglie in aula di Tribunale e nuovi colpi di scena, Totti ha confermato la sua relazione con Noemi Bocchi e la coppia sta ancora insieme, più innamorata che mai. Ilary, invece, ha incontrato Bastian Muller, un incontro fortuito in aeroporto come ha raccontato nella seconda stagione del suo documentario su Netflix, e si mormora che stia aspettando di essere legalmente single per poterlo sposare.

Insomma, alla fine l’ex golden couple del calcio italiano ha trovato ognuno la sua strada anche se tra loro, almeno per ora, non c’è mai stata una vera e propria riconciliazione. Mentre Blasi svela di aver denunciato Alfonso Signorini in passato, Totti organizza un anniversario da sogno alla sua nuova compagna. Ecco i dettagli.

Totti e Noemi, anniversario super lusso

Quale migliore occasione per festeggiare e celebrare il grande amore che immediatamente ha trovato entrambi, nonostante lui fosse ancora legalmente sposato con Ilary Blasi, se non il terzo anniversario di fidanzamento di Francesco Totti e Noemi Bocchi. Per l’occasione l’ex capitano giallorosso non ha badato a spese come ha mostrato Noemi su Instagram, dove ha pubblicato nelle Stories un breve video con la sorpresa che le ha organizzato il suo compagno.

Totti ha scelto un hotel di lusso da mille e una notte, affittando una suite meravigliosa che, per l’occasione, ha fatto trovare a Noemi tutta addobbata a festa. Poi, come regalo vero e proprio, Francesco ha scelto di acquistare per Noemi una borsa Birkin della Hermès, una delle borse più costose del mondo. A seconda del modello, infatti, il costo può variare tra i 30 e gli oltre 200mila euro.