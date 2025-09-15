TGCom24
Home | VIP | News | Francesco Totti non bada a spese per festeggiare il terzo anniversario con Noemi Bocchi!
News VIP

Francesco Totti non bada a spese per festeggiare il terzo anniversario con Noemi Bocchi!

Irene Sangermano

Grandi festeggiamenti per il terzo anniversario di Francesco Totti e Noemi Bocchi. Lui non bada a spese, ecco cosa le ha regalato.

Francesco Totti non bada a spese per festeggiare il terzo anniversario con Noemi Bocchi!

Francesco Totti e Noemi Bocchi festeggiano i loro primi 3 anni insieme. L’ex capitano della Roma è davvero molto innamorato della sua compagna e, in occasione di questo anniversario, non ha badato a spese organizzando per lei una sorpresa super lusso e regalandole una delle borse più costose di sempre.

Totti e Noemi, primi 3 anni insieme

Sono già passati tre anni da quando Francesco Totti e Ilary Blasi si sono ufficialmente separati, annunciando la decisione con un comunicato stampa che ha scosso il gossip italiano per lunghi mesi, e del quale ancora si parla. Nel frattempo, mentre il divorzio è quasi effettivo dopo battaglie in aula di Tribunale e nuovi colpi di scena, Totti ha confermato la sua relazione con Noemi Bocchi e la coppia sta ancora insieme, più innamorata che mai. Ilary, invece, ha incontrato Bastian Muller, un incontro fortuito in aeroporto come ha raccontato nella seconda stagione del suo documentario su Netflix, e si mormora che stia aspettando di essere legalmente single per poterlo sposare.

Insomma, alla fine l’ex golden couple del calcio italiano ha trovato ognuno la sua strada anche se tra loro, almeno per ora, non c’è mai stata una vera e propria riconciliazione. Mentre Blasi svela di aver denunciato Alfonso Signorini in passato, Totti organizza un anniversario da sogno alla sua nuova compagna. Ecco i dettagli.

Totti e Noemi, anniversario super lusso

Quale migliore occasione per festeggiare e celebrare il grande amore che immediatamente ha trovato entrambi, nonostante lui fosse ancora legalmente sposato con Ilary Blasi, se non il terzo anniversario di fidanzamento di Francesco Totti e Noemi Bocchi. Per l’occasione l’ex capitano giallorosso non ha badato a spese come ha mostrato Noemi su Instagram, dove ha pubblicato nelle Stories un breve video con la sorpresa che le ha organizzato il suo compagno.

Totti ha scelto un hotel di lusso da mille e una notte, affittando una suite meravigliosa che, per l’occasione, ha fatto trovare a Noemi tutta addobbata a festa. Poi, come regalo vero e proprio, Francesco ha scelto di acquistare per Noemi una borsa Birkin della Hermès, una delle borse più costose del mondo. A seconda del modello, infatti, il costo può variare tra i 30 e gli oltre 200mila euro.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, Megghi Galo accusata di aver organizzato la paparazzata con Calafiori!
news VIP Uomini e Donne, Megghi Galo accusata di aver organizzato la paparazzata con Calafiori!
Beautiful Anticipazioni Puntata del 16 settembre 2025: RJ pronto a una notte di passione con Luna ma...
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 16 settembre 2025: RJ pronto a una notte di passione con Luna ma...
Uomini e Donne, l'emozionante dedica social di Teresa Langella ad Andrea Dal Corso
news VIP Uomini e Donne, l'emozionante dedica social di Teresa Langella ad Andrea Dal Corso
Affari Tuoi cambia studio, le critiche dei fan allarmano Stefano De Martino?
news VIP Affari Tuoi cambia studio, le critiche dei fan allarmano Stefano De Martino?
Beautiful Anticipazioni Americane: comincia la trentanovesima stagione della Soap, ecco tutte le novità in arrivo
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: comincia la trentanovesima stagione della Soap, ecco tutte le novità in arrivo
Fabrizio Corona durissimo contro Raoul Bova dopo l’intervista a Verissimo: "Sei il nulla"
news VIP Fabrizio Corona durissimo contro Raoul Bova dopo l’intervista a Verissimo: "Sei il nulla"
Grande Fratello, Roberta Beta rivela: "Gli autori mi scelsero proprio per creare scompiglio. Dissi no a Maria De Filippi"
news VIP Grande Fratello, Roberta Beta rivela: "Gli autori mi scelsero proprio per creare scompiglio. Dissi no a Maria De Filippi"
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 settembre 2025
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV