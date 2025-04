Francesco Chiofalo senza freni: parla di Antonella Fiordelisi, poi svela di essere stata denunciato da una Ex

News VIP

Francesca Chiofalo parla delle sue ex fidanzate senza peli sulla lingua e rivela di aver ricevuto anche una denuncia da una di loro. Ecco i dettagli.

Francesco Chiofalo è un grande protagonista del gossip italiano, soprattutto per le sue storie d’amore che negli anni hanno tenuto banco in diversi salotti televisivi. Attualmente fidanzato con l’ex tronista di Uomini e Donne Manuela Carriero, Chiofalo è tornato a parlare di alcune sue storie ex fidanzate, raccontando anche di essere stato denunciato.

Francesco Chiofalo e Manuela Carriero, è amore

Negli anni, dopo la sua partecipazione a Temptation Island, Francesco Chiofalo è diventato un volto noto del gossip italiano, quello più trash e poco edificante. Il romano è stato spesso al centro dei pettegolezzi per la sua vita privata, ma più recentemente ha fatto scalpore per la sua scelta di sottoporsi ad un delicato intervento estetico per cambiare il colore dei suoi occhi. Insomma, Chiofalo sa sempre come far parlare di sé, e così quando ha annunciato la sua relazione con Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne oltre che anche lei protagonista di Temptation Island, è esploso un caso sui social.

Manuela ha replicato alle critiche ricevute per la sua nuova love story, e la coppia sembra essere piuttosto solida e felice, come dimostrano anche i divertenti video che pubblicano su Instagram. La relazione durerà nel tempo? Al momento ci sono tutte le basi per pensare di sì, ma è vero anche che Chiofalo è noto per la sua vita privata tumultuosa e per le sue note ex fidanzate come Selvaggia Roma, Antonella Fiordelisi e Drusilla Gucci. Ospite del podcast Mondo Cash, l’influencer è tornato a parlare proprio di loro, rivelando di essere anche stato denunciato. Ecco cosa ha detto nel dettaglio.

Francesco Chiofalo denunciato da una sua ex fidanzata

Francesco Chiofalo è tornato a parlare delle sue storiche ex fidanzate, tutti volti noti della televisione italiana per la loro partecipazione ai reality show di Mediaset. Chiofalo ha asserito di essere stato un buon trampolino di lancio per Antonella Fiordelisi, che senza di lui non sarebbe stata scelta neppure per il Grande Fratello Vip, poi ha parlato anche di Drusilla Gucci - l’unica forse con la quale ha mantenuto un buon rapporto tutto sommato - che ha visto incrementare i suoi followers in maniera drastica proprio grazie alla loro relazione. Infine ha nominato anche Selvaggia Roma, con la quale ci sono pessimi rapporti:

"Che fine ha fatto Selvaggia? Non lo sa neanche lei… Se abbiamo ancora un rapporto? Guarda, mi pare che l’altro anno mi è arrivata una denuncia da parte sua, perché ho detto delle determinate cose sul mio versato personale in un’intervista. Però si può parlare perché c’è la libertà di parola, poi naturalmente l’ha ritirata sta denunciane perché la perdeva. Però no, non c’è nessun tipo di rapporto. So che adesso lei ha fatto una bambina con un bravo ragazzo, io le auguro tutto il bene del mondo”, riporta Biccy.

Insomma, Chiofalo ha rivelato che Selvaggia lo avrebbe denunciato lo scorso anno, a chiusura di un rapporto deleterio tra loro che è stato oggetto di tante critiche. Lui, comunque, è certo che senza la sua presenza tutte loro non sarebbero state nessuno ad oggi, dato che a differenza loro i suoi followers se li è costruiti tutti da solo.