Uomini e Donne, Manuela Carriero replica alle critiche sulla sua storia con Francesco Chiofalo: "La vera disgrazia siete voi"

Criticata fortemente per la sua relazione con Francesco Chiofalo, Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne ha replicato così alle offese ricevute.

L'ex tronista di Uomini e Donne, Manuela Carriero, è uscita allo scoperto ufficialmente con Francesco Chiofalo, altro volto noto dei programmi Fascino. La coppia si è mostrata innamorata e complice in un video postato nei giorni scorsi, ma si è trovata sommersa da critiche e polemiche, alle quali Manuela ha deciso di replicare in maniera decisa.

Uomini e Donne, Manuela Carriero replica alle critiche sulla storia con Francesco Chiofalo

Già da mesi si rincorrevano voci di una relazione tra Manuela Carriero e Francesco Chiofalo. La prima è stata tronista nella precedente edizione di Uomini e Donne e tra i suoi corteggiatori c'era anche Michele Longobardi, che ha tentato il percorso da tronista quest'anno, ma è stato poi cacciato dalla trasmissione per aver infranto il regolamento. Anche il trono di Manuela si è concluso in un nulla di fatto, poiché entrambi i corteggiatori della tronista hanno deciso di interrompere la conoscenza, ma sembra che Carriero abbia trovato l'amore fuori dagli studi del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Pochi giorni fa, infatti, lei e Francesco Chiofalo sono usciti allo scoperto dopo mesi di rumors su una possibile storia tra di loro: il video in cui si sono scambiati un tenero bacio è stato però sommerso dalle critiche degli haters, al punto che Manuela Carriero ha ritenuto opportuno replicare e dire la sua in merito. Nelle stories del suo profilo Instagram, Manuela ha postato alcuni dei commenti negativi che lei e il fidanzato hanno ricevuto: insulti e offese varie che hanno amareggiato l'ex tronista e l'hanno portata a rispondere agli haters.

In una seconda storia, Manuela Carriero ha pubblicato il suo messaggio di risposta alle offese ricevute, dichiarando: "L'unica vera disgrazia per l'umanita sono individui come questi. Non abbiate tutta questa apprensione per una nostra possibile riproduzione. Preoccupatevi piuttosto della vostra, che disgraziatamente è già avvenuta".

La replica dell'ex tronista proseguiva con un consiglio ai followers che l'avevano insultata e che nelle foto profilo si mostravano felici insieme ai propri figli: "Preoccupatevi del fatto che, con i vostri account con tanto di foto profilo insieme ai vostri pargoletti, incarniate frustrazione, cattiveria, ignoranza e una certa miseria d'animo. Questo è quello che state trasmettendo loro, io sicuramente darò ai miei figli insegnamenti diversi".

Uomini e Donne, Manuela Carriero e Francesco Chiofalo insieme: il video che conferma la relazione

La coppia ha deciso di uscire allo scoperto solo recentemente, con un video di entrambi che si concludeva con un bacio. Su una possibile relazione tra Francesco Chiofalo e Manuela Carriero c'erano da diverso tempo rumors e voci, con tanto di segnalazioni di entrambi avvistati insieme negli stessi posti.

Tuttavia, la coppia aveva deciso di tenere nascosta la relazione, come ha poi raccontato Francesco Chiofalo in un secondo intervento sui social: l'ex protagonista di Temptation Island ha rivelato che tra lui e Manuela era nata inizialmente una semplice amicizia, ma poi quel sentimento è mutato in amore.

"Stiamo insieme già da un po'" ha dichiarato Chiofalo "ma abbiamo preferito aspettare prima di dirlo a tutti, in parte perché volevamo essere sicuri, e poi perché preferivamo vivere l'inizio della nostra relazione nella tranquillità della nostra privacy, senza dover sentire il giudizio della gente con i loro commenti al 90% sempre negativi".

