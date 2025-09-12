Francesca Tocca sbotta sui social dopo i rumors sulla relazione con Baby Gang

News VIP

L'ex moglie di Raimondo Todaro, la ballerina di Amici Francesca Tocca, ha sbottato sui social dopo le ultime insinuazioni sulla sua presunta relazione con il rapper Baby Gang.

Poche ore dopo che Raimondo Todaro ha del tutto smentito il flirt con Gaia Gigli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, anche Francesca Tocca è ricorsa ai social per lanciare un messaggio contro i gossippari del web. La ballerina di Amici ed ex moglie di Todaro è finita diverse volte al centro dei rumors, nelle precedenti settimane, per una presunta relazione con il rapper Baby Gang. Stanca di queste insinuazioni, Francesca Todaro ha deciso di postare un suo personale sfogo sui social contro coloro che hanno postato segnalazioni fasulle su di lei.

Francesca Tocca sbotta sui social per i rumors sulla relazione con Baby Gang

Francesca Tocca ha deciso di replicare ai numerosi rumors sulla sua presunta relazione con il rapper Baby Gang, anche alla luce dell'indagine in cui è stato coinvolto l'artista nelle scorse ore e che ha portato all'arresto di quattro persone. Dopo il parrucchiere Daniele Greco, Francesca Tocca avrebbe avuto un flirt con Baby Gang, sebbene la ballerina si fosse sempre professata single.

A distanza di quasi un anno dalla separazione dal marito, il ballerino di latino americano Raimondo Todaro, dal quale ha avuto la figlia Jasmine, Francesca Tocca avrebbe iniziato una frequentazione prima con Daniele Greco, ma di recente il suo nome è stato associato anche al rapper Baby Gang. Una situazione simile l'ha vissuta anche l'ex marito: nelle scorse ore, infatti, si vociferava che Raimondo Todaro avesse iniziato a frequentare Gaia Gigli, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ma con una storia su Ig, Todaro aveva smentito del tutto la conoscenza con l'ex scelta di Daniele Paudice.

Anche Francesca Tocca ha più volte ribadito di essere single e di volersi concentrare sulla sua carriera e sulla figlia Jasmine. A proposito dei rumors che circolavano sulla sua vita sentimentale, a Verissimo dichiarò che sebbene fosse consapevole che erano parte dell'essere un personaggio pubblico, erano per lei motivo di imbarazzo e sofferenza, anche per via della figlia Jasmine e dei suoi genitori che si ritrovavano a leggere alcuni commenti e notizie false sul suo conto. Dato che, nelle scorse ore, la sua vita sentimentale è finita nuovamente nel mirino dei soliti leoni da tastiera, ma a scatenare la furia di Francesca Tocca è stato un commento di Alessandro Rosica, noto giornalista esperto di gossip.

Francesca Tocca furiosa sui social contro il giornalista Alessandro Rosica

Dopo che si era diffusa la notizia che Baby Gang era stato indagato e arrestato, il nome di Francesca Tocca era balzato in cima ai risultati di ricerca, in quanto la ballerina avrebbe intrapreso un flirt con il trapper. Ma, Alessandro Rosica nel riportare la notizia ha aggiunto alcuni dettagli che hanno infastidito molto l'ex moglie di Raimondo Todaro, spingendola a replicare con durezza sui social.

Nel post della notizia sull'arresto di Baby Gang, infatti, Rosica ha poi aggiunto: "Avete capito perché l'amica speciale Francesca Tocca non poteva mai farsi vedere pubblicamente con lui e lo nascondeva??? Avrebbe macchiato la sua vita lavorativa. Chissà ora cosa farà la povera monaca di Monza". Il giornalista ha anche taggato la ballerina aggiungendo un provocatorio commento: "Non gli fai una storia di incoraggiamento? Hai mangiato a sbafo a casa sua per anni". Parole che sono giunte anche alla diretta interessata, la cui reazione non si è certo fatta attendere.<

>Su Instagram, Francesca Tocca ha postato un commento in risposta a Rosica, dichiarando di essere stanca delle sue insinuazioni e che avrebbe preso provvedimenti legali:

"Caro Rosica o come ti chiami, direi che mi hai leggermente stancato, ne parleremo nelle sede opportune. A presto. Mi stupisco della gente che segue questo tizio e gli dà adito"