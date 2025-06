Francesca Tocca: Chi è Davide Greco? Età, Carriera, Instagram. Tutto sulla nuova fiamma della ballerina di Amici

News VIP

Conosciamo meglio Davide Greco, il parrucchiere dei vip che ad oggi al centro del gossip per il presunto flirt con Francesca Tocca!

Davide Greco: Chi è il parrucchiere dei vip

Davide Greco ha 39 anni di origini siciliane, ma non conosciamo né la data né il luogo di nascita esatti, quindi non sappiamo neanche quale sia il suo segno zodiacale. Stiamo parlando di un parrucchiere, tra i più famosi nel mondo dello spettacolo. Infatti, è l'hairstylist ufficiale di diversi vip, tra cui spiccano i nomi dei trapper e rapper italiani più famosi Tony Effe, Sfera Ebbasta e Guè.

Davide Greco su Instagram

Il suo profilo Instagram ufficiale è @davide_greco_barber, e conta circa 822.000 follower. Nella sua bio leggiamo che ha dei negozi sia a Trapani che a Marsala ed Alcamo, quindi tutti e tre in Sicilia; in più scopriamo che è l'official ambassador di Air Clouds, software gestionale per parrucchieri, barber shop, centri estetici e tatuatori. Qui la maggior parte dei suoi post riguardano il suo lavoro.

Davide Greco e Francesca Tocca: L'amore è nell'aria!

Attualmente è al centro del gossip perché è stato paparazzato in dolce compagnia, ossia la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5, Francesca Tocca. Quest'ultima, dopo la separazione dal marito, il ballerino Raimondo Todaro, nonché padre di sua figlia Jasmine, ha provato a dare un'altra chance al suo matrimonio e alla sua famiglia, ma, purtroppo, le cose non sono andate bene. Così, ora la Tocca starebbe provando a voltare pagina, nel tentativo di ritrovare il sorriso, e lo starebbe facendo insieme a Davide Greco. Nessuno dei due ha confermato o smentito il rumor, però gli scatti che li ritraggono insieme pubblicati da Chi sono inequivocabili.