Francesca Tocca ha un nuovo amore? Si tratta di un rapper giovanissimo

News VIP

Sembra che nella vita di Francesca Tocca ci sia un nuovo amore, un rapper molto più giovane di lei. Ecco di chi si tratta.

Nuovo amore per Francesca Tocca? La ballerina professionista di Amici torna al centro dell’attenzione per la sua vita privata, dal momento che sembra che stia intrattenendo un flirt con un rapper di oltre dieci anni più giovane di lei. Ecco i dettagli.

Francesca Tocca ha un nuovo amore?

Dopo la fine del suo matrimonio con Raimondo Todaro, Francesca Tocca è materia di gossip per la sua vita amorosa. La bellissima e sensuale ballerina professionista di Amici è finita al centro di diverse indiscrezioni, una delle quali la vorrebbe come nuova tronista di Uomini e Donne. Negli ultimi anni, Maria De Filippi sta sperimentando molto con il trono classico e non è escluso che dia a Tocca la possibilità salire sul trono più ambito della televisione italiana, del resto lei è già stata presente più volte in studio per prestarsi alle gare di ballo tra Gianni Sperti e Giuseppe.

Ma anche questa anticipazione potrebbe essere infondata, dato che nelle ultime si è diffuso un nuovo gossip sulla ballerina, che starebbe frequentando un giovane rapper. A darne annuncio è Alessandro Rosica che svela tutti i dettagli sul flirt tra Francesca e il giovane cantante. Ecco cosa ha rivelato l’esperto di gossip.

Francesca Tocca e Baby Gang si frequentano?

Della vita sentimentale di Francesca Tocca si è parlato a lungo, soprattutto dopo la fine del suo matrimonio con Raimondo Todaro. Questa volta è Alessandro Rosica a riportare un gossip inaspettato sulla ballerina professionista di Amici, che ha ammesso di essere rimasta single dopo la separazione. Ora, tuttavia, la situazione potrebbe essere cambiata.

Secondo i rumors, infatti, Tocca starebbe frequentando Baby Gang, un rapper di ben dodici anni più giovane di lei, molto attivo nella scena musicale italiana e anche in questioni politiche e sociali. Francesca è stata avvistata a Roma proprio al concentro del cantante, con il quale sarebbe nato un flirt senza impegno anche se, fonti vicine alla nuova ipotetica coppia, riferiscono che la ballerina avrebbe spinto per far rigare dritto Baby Gang. Ovviamente al momento nessuno dei due ha confermato il flirt.