Francesca Ferragni annuncia il sesso del secondo bebè in arrivo!

Francesca Ferragni e il marito Riccardo Nicoletti svelano il sesso del loro secondo bebè in arrivo. Ecco i dettagli.

Grandi emozioni a casa Ferragni con la seconda gravidanza di Francesca Ferragni. La sorella di Chiara è in attesa del secondo figlio dal marito Riccardo Nicoletti, e la coppia ha deciso di svelare il sesso del bebè in arrivo stupendo tutti i fan. Ecco i dettagli.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti ancora in dolce attesa

La storia d’amore di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti fa sognare i fan della famiglia Ferragni, soprattutto dopo il clamoroso divorzio tra Chiara e Fedez che ha tenuto banco negli ultimi mesi, poi la fine della relazione tra Valentina e Luca Vezil, che ora sono felici al fianco di altre persone, in particolare l’influencer sta per andare a convincere con il giovane fidanzato Matteo Napoletano. Francesca e Riccardo si sono conosciuti nel 2009 e non si sono più lasciati, intraprendendo una convivenza a Cremona e poi a Milano, allargando la famiglia con l’adozione del cane Gabri e poi con l’arrivo del primogenito Edoardo, convolando infine a nozze con grande emozione da parte di chi li segue da anni.

Sebbene entrambi abbiano conosciuto una grande esposizione mediatica grazie alla fama di Chiara, che rischia la bancarotta, Francesca e Riccardo hanno mantenuto la propria professione: lei è una dentista mentre lui un chitarrista e responsabile organizzativo di una società. Pochi mesi fa si mormorava che Chiara fosse nuovamente incinta, questa volta dell’attuale compagno Giovanni Tronchetti Provera, invece era Francesca ad essere in attesa del suo secondo bebè e ora ha svelato anche il sesso del nascituro.

Francesca Ferragni svela il sesso del bebè in arrivo

Già madre del piccolo Edoardo, un bambino solare e sorridente che vediamo spesso su Instagram anche nei contenuti di Chiara Ferragni che adora il nipotino e il rapporto tra cugini che si è creato con i figli Leone e Vittoria, Francesca Ferragni sta per diventare mamma una seconda volta, allargando la splendida famiglia costruita con il marito Riccardo Nicoletti. In occasione della Festa della Donna, la famiglia felice ha voluto rendere noto il sesso del bebè in arrivo, con un ritratto tutti insieme e un paio di scarpine rosa. Insomma, come per la sorella Chiara, anche Francesca darà alla luce una seconda figlia femmina e di certo non vede l’ora di tenerla tra le sue braccia.

Questa notizia ha portato una ventata di serenità in casa Ferragni, messa in ginocchio dai gossip che coinvolgono Chiara dopo lo scandalo Balocco, ma anche dal rinvio a giudizio dell’influencer per truffa aggravata, nonostante l’accordo sancito con il Codacons che sperava le facesse evitare il Tribunale. Come andrà a finire? Chiara si dice certa di poter dimostrare la propria innocenza e fiduciosa nella vittoria della giustizia e della verità.