Chiara Ferragni rischia la bancarotta: ''Perdita di 10 milioni di euro, patrimonio azzerato''

News VIP

Il bilancio delle società di Chiara Ferragni è drammatico, la bella influencer rischia che il suo patrimonio si azzeri dopo una perdita di 10 milioni di euro di profitti.

Brutte notizie per Chiara Ferragni. Lo scandalo Balocco ha messo in crisi la sua società e, anche se al momento la bella influencer sta riguadagnando terreno con il grande ritorno alle Fashion Week e con alcuni brand che sono tornati ad appoggiarsi a lei per gli ADV sui social, sembra che il bilancio della sua società Fenice sia drammatico.

Chiara Ferragni torna alle Fashion Week ma non basta

Lo scoppio dello scandalo Balocco ha portato l’impero dorato di Chiara Ferragni a crollare, portando la bionda influencer a doversi prendere diverso tempo lontano dai riflettori dopo essere finita indagata per truffa aggravata, rinviata a giudizio nonostante l’accordo trovato con il Codacons e diversi milioni di beneficienza versati per fare ammenda. Recentemente, tuttavia, Chiara ha vissuto una piccola svolta e sta uscendo dal periodo più buio della sua vita, contrassegnato anche dalla fine del suo matrimonio con Fedez. E mentre Corona pubblica un audio con un insulto pesantissimo del rapper all’ex moglie, Ferragni torna alle Fashion Week prima a quella di Milano e poi a quella di Parigi, mostrandosi finalmente felice per essere tornata in carreggiata.

Lo slancio della nuova love story con Giovanni Tronchetti Provera la sta aiutando a dare il massimo, e così anche alcuni brand sono tornati ad affidarsi a lei, in particolare in Spagna dove le fan sembrano già aver dimenticato e perdonato tutto, ma anche in Grecia dove qualche mese fa Chiara ha aperto uno store del suo brand. Insomma, finalmente l’influencer vede uno spiraglio di luce e si nota la sua felicità nei nuovi contenuti pubblicati su Instagram, ma questo basterà ad evitarle la banca rotta. Secondo l’ultima analisi pubblicata dal Corriere della Sera, il bilancio della sua società Fenice è drammatico e disastroso, e le misure contenitive prese per arginare questo momento critico non sarebbero bastate ad evitare la perdita del patrimonio della Ferragni. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Chiara Ferragni, patrimonio azzerato: il drammatico bilancio

Chiara Ferragni ha costruito un impero nel mondo dei social, diventato l’imprenditrice digitale più famosa d’Italia e nota anche in tutto il mondo, aprendo le strade a tante influencer moderne, ma lo scoppio dello scandalo Balocco ha portato alla distruzione di questo regno dorato in pochissimi mesi. Solo recentemente, infatti Chiara è tornata a fare qualche saltuario ADV su social, i testimonial l’hanno abbandonata in fretta e in pochi sono tornati a contattarla, sicuramente non i brand più prestigiosi che aveva nel suo portfolio, per non parlare del vertiginoso calo di vendite dei prodotti del suo brand. Insomma, sembra che i ricavi dello scorso anno arrivino al massimo a 2 milioni di euro, contro i 12 milioni del 2023 e ai 14 milioni di 2022.

A fare un’analisi di quanto sta accadendo nel portafoglio dell’influencer è Corriere della Sera, che fa sapere che Chiara ha subito una perdita di circa 10 milioni di euro che avrebbe azzerato il suo patrimonio. Ma come rimediare? La Fenice ha lasciato gli uffici in affitto e si è trasferita nella sede della holding Sisterhood, poi sono stati licenziarti ben 8 dipendenti ma ora, con la nuova assemblea di bilancio, è possibile che il consiglio si mostri sfavorevole dato che la società al momento si regge solo su garanzie di continuità aziendale. Vero è che Chiara è tornata in pista, ma forse al momento non basta dato che, se neppure nel 2025 arriveranno contratti prestigiosi con compensi alti, l’impero della Ferragni potrebbe crollare del tutto.