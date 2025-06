Francesca Chillemi è ''incinta di cinque mesi'': l’indiscrezione shock

News VIP

Francesca Chillemi sarebbe in dolce attesa. Le ultime indiscrezioni sulla protagonista di Viola come il Mare.

Nelle ultime ore circola un’indiscrezione inaspettata. Francesca Chillemi sarebbe incinta di cinque mesi! Ecco tutti i dettagli sul gossip che riguarda la protagonista di Viola come il Mare.

Francesca Chillemi in dolce attesa?

Tra le attrici più amate del piccolo schermo c’è senza dubbio Francesca Chillemi. L’ex Miss Italia si è guadagnata l’affetto del pubblico con la sua bellezza e semplicità, recitando in alcune fiction di successo come Che Dio ci Aiuti sulla Rai e Viola come il Mare su Canale 5. Per tanti anni, Francesca è stata sentimentalmente legata all’imprenditore Stefano Rosso e dal loro legame è nata la figlia Rania. Proprio durante le riprese della prima stagione della fiction che la vede nei panni di Viola Vitale, tuttavia, si è iniziata a parlare di una grossa crisi di coppia corroborata dai gossip sul possibile flirt con Can Yaman, smentito da entrambi gli attori.

Da quel momento la relazione ha iniziato a scricchiolare fino alla rottura definitiva. Da circa un anno, Francesca si è legata a Eugenio Grimaldi, imprenditore partenopeo, erede di una famiglia di armatori. Grimaldi è, infatti, l’Executive Manager della Grimaldi Group, nota azienda specializzata nel trasporto marittimo. Anche lui ha ben tre figli, nati dal matrimonio ormai concluso con Veronica Resca. Nelle ultime ore, la relazione tra Francesca e Grimaldi è tornata al centro dei pettegolezzi quando Gabriele Parpiglia ha confermato che l’attrice siciliana sarebbe in dolce attesa.

Francesca Chillemi “incinta di cinque mesi”

Stando alle ultime indiscrezioni, poi confermate anche dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Francesca Chillemi sarebbe in dolce attesa. L’attrice siciliana sarebbe giunta al quinto mese di gravidanza di un bebè nato dalla sua recente relazione con Eugenio Grimaldi, con il quale è legata da circa un anno. La protagonista di Viola come il Mare, la cui terza stagione è in ritardo, non ha ancora confermato la gravidanza e ha preferito concentrarsi sui suoi recenti impegni, come un viaggio con le amiche a Barcellona.

Dopo che questa notizia ha iniziato a circolare si è iniziato a parlare del possibile ritardo di Viola come il Mare legato proprio al fatto che al momento l’attrice non potrebbe essere sul set perché a breve si vedrebbe il pancione. Sarà così? Nel frattempo occorre attendere che lei in prima persona confermi l’indiscrezione.