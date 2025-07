Francesca Chillemi costretta a rinunciare ad impegni lavorativi per la sua ''gravidanza un po' delicata''

News VIP

Francesca Chillemi annuncia di dover rinunciare al Giffoni Film Festival, la gravidanza che sta portando avanti è piuttosto delicata.

Francesca Chillemi è in dolce attesa, una sorpresa dolcissima che l’attrice ha fatto ai suoi fan, presentandosi con il pancione al BCT Festival di Benevento. A causa di una gravidanza delicata, tuttavia, l’attrice è costretta a rinunciare ad un impegno a cui teneva molto, ed è proprio lei a parlare della situazione sui social.

Francesca Chillemi costretta a saltare il Giffoni Film Festival

Tra le attrici italiane più amate, Francesca Chillemi ha un posto speciale nel cuore degli spettatori. Ex reginetta di bellezza con la vittoria a Miss Italia, la siciliana si è appassionata alla recitazione trovando la sua dimensione nel mondo del piccolo schermo con alcune serie di successo come Che Dio ci Aiuti su Rai 1 e poi Viola come il Mare su Canale 5, al fianco di Can Yaman. Dopo le indiscrezioni sulla sua gravidanza, Chillemi ha confermato di essere in dolce attesa al BCT Festival di Benevento, dove ha parlato anche della terza stagione di Viola come il Mare, presentandosi con un bellissimo pancione avvolto in un elegante abito bianco di pizzo.

Francesca aspetta un bambino dal nuovo compagno Eugenio Grimaldi, al quale si è legata dopo la fine definitiva della sua lunghissima relazione con l’imprenditore Stefano Rosso, dal quale ha avuto una splendida bambina di nome Rania. Questa è stata una sorpresa davvero gradita al pubblico, molto affezionato a Chillemi che è sembra stata una comunicatrici chiara e gentile anche sui social. E proprio su Instagram, dove conta la bellezza di 1,4 milioni di fan, Francesca ha dovuto fare un annuncio improvviso che riguarda la sua partecipazione al Giffoni Film Festival.

Francesca Chillemi parla di gravidanza delicata

Incinta, con un pancione meraviglioso che la rende ancora più bella e sensuale, Francesca Chillemi sta vivendo un momento bellissimo nella sua carriera, che è ormai più che avviata, ma anche privatamente con il compagno Eugenio Grimaldi. Tra pochi giorni, la protagonista di Viola come il Mare avrebbe dovuto presenziare al Giffoni Film Festival ma purtroppo non le sarà possibile ed è stata proprio lei a dare l’annuncio sui social.

“Avrei dovuto partecipare al Giffoni Film Festival, ma con grande dispiacere non potrò esserci. Chi mi conosce sa quanto sia importante per me rispettare gli impegni, ma al momento la mia gravidanza un po’ delicata mi porta a osservare (su indicazioni dei medici) il riposo più assoluto”.

Insomma, Chillemi sta vivendo una gravidanza particolare come capita a molte donne e dunque deve stare a riposo. Nonostante questo momento delicato, l’attrice si è detta già pronta per la terza stagione della fiction che la vede nei panni di Viola Vitale al fianco di Can Yaman, le cui riprese inizieranno dopo il parto a ridosso nel nuovo anno.