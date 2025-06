Viola come il mare 3, Francesca Chillemi conferma la terza stagione al BCT Festival di Benevento (VIDEO)

Anticipazioni TV

Ospite al BCT Festival di Benevento 2025, Francesca Chillemi ha confermato che ci sarà una terza stagione di Viola come il mare. Ecco cosa ha dichiarato!

Francesca Chillemi è stata ospite al BCT Festival di Benevento 2025, dove ha annunciato la terza stagione di Viola come il mare. L'attrice si è presentata nel giardino dell'Antum Hotel, fasciata in un aderente abito bianco che ha anche confermato i rumors sulla sua seconda gravidanza. Dopo il photocall di rito e i selfie con i fan, che hanno assiepato il giardino, l'attrice ha poi ritrovato il pubblico in Piazza Santa Sofia, dove ha ripercorso la sua carriera e ha rivelato che Viola come il mare 3 diventerà realtà. Noi eravamo lì e abbiamo raccolto la sua conferma in un piccolo video.

Viola come il mare 3, Francesca Chillemi conferma che la terza stagione si farà

Al BCT Festival di Benevento 2025, Francesca Chillemi è stata ospite nella serata di sabato, 29 giugno, per un talk in una delle piazze di Benevento. L'attrice ha ripercorso la sua carriera e ha condiviso con i fan un piccolo aggiornamento con Viola come il mare 3. La seconda stagione della fiction, in onda su Canale 5 e prodotta da Lux Vide, e che vede l'attrice di Che Dio ci aiuti dividere la scena con Can Yaman, è stata un grande successo di pubblico. I due protagonisti hanno mostrato nuovi lati del loro carattere e i rispettivi interpreti sono riusciti ad aggiungere profondità e spessore ai loro ruoli.

In Viola come il mare 2, Viola Vitale ha finalmente ritrovato suo padre e, dopo alcune remore, ha accettato di conoscerlo, anche perché l'uomo è l'unico che può davvero aiutarla a capire quale potrebbe essere il decorso della malattia di cui soffrono entrambi, la sinestesia. Con Francesco Demir, invece, Viola ha trovato un equilibrio e l'ispettore capo è arrivato ad ammettere i suoi sentimenti per lei.

Ma cosa potrebbe succedere in Viola come il mare 3? In una precedente intervista a Fanpage.it, la sceenggiatrice della fiction, Elena Bucaccio aveva svelato che la sua intenzione era quella di portare avanti la storia d'amore tra Francesco e Viola, ma che non sarebbe stato facile per loro. Insomma, non solo rose e fiori...

Viola come il mare 3, ecco cosa ha rivelato Francesca Chillemi al BCT Festival di Benevento

Francesca Chillemi ha perciò regalato ai fan una notizia che li ha riempiti di gioia: ospite al BCT Festival di Benevento per un talk moderato dalla giornalista Sonia Serafini, l'attrice non solo ha ripercorso la sua carriera, celebrando personaggi come Azzurra Leonardi di Che Dio ci aiuti, amatissimi dal pubblico, ma ha anche confermato che Viola come il mare 3 si farà:

"Non so ancora quando, ma sì, la produzione mi ha confermato che Viola come il mare 3 si farà"

L'applauso scrosciante del pubblico e l'entusiasmo che ha invaso la piazza alla notizia sono una prova tangibile dell'amore che i fan hanno per Viola come il mare e per la stessa Francesca Chillemi. Noi di ComingSoon eravamo lì, in Piazza Sofia, al BCT Festival e abbiamo immortalato il momento dell'annuncio con un video, che trovate qui di seguito.