Francesca Chillemi conferma i suoi impegni con Viola come il Mare e Che Dio ci Aiuti

News VIP

Francesca Chillemi è in dolce attesa e conferma i suoi prossimi impegni sul set, dopo la fine della gravidanza.

Francesca Chillemi è in dolce attesa ma non dimentica i suoi impegni sul set. L’attrice siciliana, infatti, ha confermato i suoi impegni sul set della terza stagione di Viola come il Mare e per la nona stagione di Che Dio ci Aiuti. Attenzione però, le riprese avverranno dopo la gravidanza ecco perché.

Francesca Chillemi in dolce attesa

Francesca Chillemi è in dolce attesa del suo secondo bebè. Già mamma di Rania, nata nel 2016 dalla lunga relazione con l’imprenditore Stefano Rosso, l’attrice siciliana ha confermato di essere incinta durante la sua presenza al Festival di Benevento dopo è stata circondata da una folla di fan. Intervistata da Tv Sorrisi, Francesca ha ammesso di amare molto l’incontro con i suoi fan, anche se inizialmente si mostrava davvero molto timida nei confronti degli ammiratori, e fu l’amica e collega Elena Sofia Ricci a spronarla a concedersi ad autografi e foto senza paura. L’attrice ha fatto sapere che la sua gravidanza è particolare e che deve osservare riposo assoluto, ma è già pronta a tornare sul set dopo il parto. Parlando di Viola come il Mare, infatti, Chillemi ha ammesso:

“Ci sarà, quel che non so è quando cominceremo a girare. Anche perché per la mia gravidanza mi hanno raccomandato il riposo assoluto […] Sentire Viola doppiata in lingue per me incomprensibili mi diverte. Devo dire che oggi, rispetto a quando ho cominciato, ci sono più possibilità di finire in produzioni internazionali”.

Francesca ha parlato con orgoglio del personaggio di Viola Vitale, un personaggio che vede le emozioni, e ha citato anche Can Yaman che per due stagioni è stato suo partner sul set nel ruolo di Francesco Demir. Nella terza stagione della fiction di Canale 5, tuttavia, non ci sarà Yaman sostituito dall’attore Rodrigo Guirao Diaz, noto per essere apparso nella serie tv adolescenziale Il Mondo di Patty.

Francesca Chillemi torna presto in tv

Francesca Chillemi è pronta a tornare sul set di Viola come il Mare e Che Dio ci Aiuti, ma dovrà attendere di aver dato alla luce il suo bebè dovendo osservare assoluto riposo. Parlando della fiction di Rai 1, l’attrice siciliana ha ammesso di essere molto fiera del suo personaggio e, soprattutto, dei temi trattati nel corso dell’ultima stagione.

“Questo è stato l’anno della svolta. L’arrivo di Azzurra in una casa-famiglia mi ha permesso di affrontare temi più attuali, più vicini al pubblico di giovani e adolescenti. Io mi diverto sempre moltissimo a interpretare Azzurra perché ha un caratterizzo… E quindi non vedo l’ora di tornare sul set della nona stagione. Ma anche per quella dovrete aspettare un po'".

Chillemi ha raccontato l’inizio della sua passione per il cinema, poi ha svelato che anche sue figlia vuole fare spettacolo, nutrendo una grande passione per la danza. Francesca ha confermato che si impegnerà per darle la migliore istruzione se questo rimarrà il suo sogno.