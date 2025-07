Francesca Barra si schiera dalla parte di Rocío Muñoz Morales contro Raoul Bova: "Sta malissimo"

News VIP

Francesca Barra è intervenuta a commentare il caso Raul Bove-Rocío Muñoz Morales, schierandosi dalla parte di quest'ultima. Ecco cosa ha dichiarato

La separazione tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales è diventata sempre più complessa, poiché l'attore è stato accusato di aver tradito la compagna e madre delle due figlie, con la modella Martina Ceretti. Bova è stato poi ricattato, con la minaccia di diffondere le chat con la modella e ora è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Roma. Nel frattempo, Rocío sarebbe sconvolta dalle notizie sull'ex compagno e in sua difesa è intervenuta Francesca Barra.

Francesca Barra si schiera con Rocío Muñoz Morales nel caso di tradimenti di Raoul Bova

Da mesi si rincorrevano voci di una crisi tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: a smentirle era stata proprio quest'ultima, ma negli ultimi giorni la vicenda è esplosa, portando alla luce molto più di quanto chiunque potesse sospettare. Il legale di Bova ha divulgato una nota in cui diceva che il suo assistito e la compagna "erano separati da molto tempo" e che "siamo in attesa dalla signora Morales di indicazioni per formalizzare una realtà già nota e indiscutibile". Nonostante queste parole, il legale di Rocío Muñoz Morales ha smentito questa versione e fonti vicine all'attrice hanno confermato che Rocío Muñoz Morales è ancora sotto shock per quanto appreso sul conto del compagno.

Raoul Bova, infatti, è stato accusato di aver tradito la compagna con la modella Martina Ceretti e la conferma di questi tradimenti è arrivata con la diffusione delle chat tra i due, in seguito a un ricatto subito da Bova. Qualche settimana fa, infatti, l'attore ha ricevuto un messaggio in cui pur non essendoci una richiesta di denaro, si avvertiva Bova che le sue chat con Ceretti sarebbero state presto rese pubbliche. Quando Bova non ha risposto, il ricattatore ha mantenuto fede alla parola e ha diffuso tutto il materiale raccolto sui tradimenti di Bova.

Ora, la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e a essere indagato è Federico Monzino, amico di Ceretti ed erede di una famiglia che lavora nel settore nautico. Secondo le ultime indiscrezioni anche il telefono di Martina Ceretti sarebbe sotto sequestro, mentre Rocío Muñoz Morales sarebbe sotto shock per quanto scoperto. A sostenerla e dimostrarle la sua vicinanza è intervenuta la giornalista Francesca Barra.

Caso Raoul Bove-Rocío Muñoz Morales: Francesca Barra dalla parte di quest'ultima

Con una serie di stories sui social, Francesca Barra si è schierata dalla parte di Rocío Muñoz Morales nel caso dei tradimenti che hanno visto protagonista Raoul Bova e la modella Martina Ceretti. Pur non nominando direttamente l'attrice, Barra le ha dimostrato affetto e vicinanza, giudicando irrispettoso quanto le sta capitando e come il gossip sia sfruttato a discapito della sua amica e delle sue due figlie: "Sono molto amica di una donna che in questo momento sta soffrendo tantissimo a causa di una valanga che le è caduta addosso. Resto in silenzio per rispetto della sua famiglia, delle sue bambine [...] Trovo che non si tratti solo di gossip o di morbosità, augurare che il karma colpisca, ipotizzare scenari, vomitare giudizi. Non porterà a niente di vero".

Nel suo discorso, Francesca Barra ha ricordato quanto sia eticamente scorretto quanto sta avvenendo, anche dal punto di vista del giornalismo e che sotto questo punto di vista bisognerebbe prestare attenzione solo all'aspetto legale, non al becero gossip: "Non possono circolare in chat messaggi, foto e video, prese in giro, diffamazioni, richieste di gettare fango su chi vogliamo far ‘sparire mediaticamente’ e poi invocare un buon giornalismo. […] Se vogliamo un mondo più giusto e corretto iniziamo a esserlo. [...] L’unico aspetto giornalisticamente rilevante è capire se sussiste o meno un reato".

Infine, un messaggio di condanna anche per le altre parti coinvolte, che siano Ceretti o Monzino, anche in questo caso non nominati direttamente:"Sento pronunciare con troppa facilità una frase che mi fa rabbrividire: ‘Voleva diventare famosa’. Ma chi pensa davvero di poter diventare noto non per un pensiero, un’azione, un talento, ma per una relazione?"