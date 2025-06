Flavio Briatore, 500 euro al mese: ecco la paghetta di Nathan Falco

News VIP

Flavio Briatore parla del suo rapporto con il figlio Nathan Falco poi svela perché ha deciso di dargli questa paghetta.

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di Flavio Briatore e del suo rapporto con il figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con Elisabetta Gregoraci. L’imprenditore ha svelato a quanto ammonta la paghetta del figlio.

Flavio Briatore fa una rivelazione sul figlio

Imprenditore di successo, ricchissimo ma anche al centro del gossip per la sua vita privata, Flavio Briatore è tornato a parlare del figlio in una recente intervista concessa al Corriere della Sera. Non è la prima volta che Briatore racconta la sua idea di educazione per Nathan Falco, il figlio nato dal matrimonio con Elisabetta Gregoraci, ammettendo di volergli far capire cosa è la fatica e cosa il merito. Insomma, vita piena di agi sì e solo un folle potrebbe pensare il contrario visto chi è il padre, ma Nathan Falco non sarà il tipo figlio viziato di un milionario o almeno questo è lo scopo della sua educazione.

Leggi anche Michele Morrone divo contestato ma Hollywood lo ama

Briatore, infatti, ha ammesso di concedere al suo secondogenito - la prima figlia di chiama Leni ed è nata dalla relazione con Heidi Klum ma è stata riconosciuta solo anni dopo la sua nascita - solamente 500 euro al mese come paghetta. Una cifra che farebbe gola a chiunque ma che per lui sono briciole. Ma c’è di più. Briatore sta preparando il suo erede a gestire la sua fortuna e così lo istruisce sulla Formula 1 e sul mondo del Food and Beverage, così da essere certo di lasciare la sua fortuna in ottime mani.

Briatore parla dei suoi grandi amori

Nell’intervista concessa al Corriere della Sera, Flavio Briatore è tornato a fare considerazioni sull’educazione di suo figlio Nathan Falco. Dopo aver studiato a casa per anni, l’imprenditore e l’ex moglie Elisabetta Gregoraci hanno deciso di iscriverlo in una delle scuole più prestigiose in Europa. Una decisione che ha fatto storcere il naso per il prezzo della retta annua, ma che di certo per lui non è una spesa impossibile da affrontare.

"Mio figlio sicuramente non potrà mai avere la mia fame. Ora sta facendo la Boarding School in Svizzera: questo lo renderà più preparato di me ad affrontare il futuro. È molto difficile non viziarlo. L’importante è che a scuola vada bene”.

Poi, dopo aver parlato di quanto sia importante per lui che Nathan Falco sia eccellente a scuola, Briatore è tornato a parlare dei suoi grandi amori. In cima alla lista c’è senza dubbio Elisabetta, ma anche Klum, senza dimenticare Naomi Campbell con la quale conserva ad oggi ancora un ottimo rapporto.