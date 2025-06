Michele Morrone, il divo contestato in Italia e super amato a Hollywood: ecco il nuovo progetto

News VIP

Dopo la sua intervista a Belve, Michele Morrone si è attirato le critiche degli attori italiani ma a Hollywood è amatissimo. Ecco dove lo vedremo prossimamente.

Michele Morrone è un astro nascente ma in Italia l’attore non sembra trovare terreno fertile per la sua arte, tanto che ormai è molto più apprezzato ad Hollywood che in patria. Certo le sue ultime dichiarazioni a Belve e poi sui social non hanno aiutato, ma questo non lo ha fermato ad accettare un nuovo favoloso progetto. Ecco i dettagli.

Michele Morrone contestato in Italia

Il successo di Michele Morrone è un evento davanti al quale non si può rimanere in silenzio, apprezzando o meno il protagonista in questione. Bello, che sa di essere bello, narciso, sicuro di sé e poi fortunato perché la saga “365 giorni”su Netflix lo ha lanciato a livello internazionale come sex symbol in un momento della sua carriera dove non sperava più di poter sfondare, come si suol dire. Il ruolo di Massimo Torricelli lo ha reso desiderabile, un’icona e così Hollywood ha messo gli occhi su di lui e in pochi anni Michele ha ricevuto nuovi ingaggi di prestigio. Basti pensare al recente “Un altro piccolo favore” al fianco di Blake Lively e Anna Kendrick, ma anche alla sua collaborazione di prestigio con Dolce&Gabbana, la maison italiana che lo ha voluto come suo volto.

E così Morrone finisce in prima pagina su L’Officiel ma anche neo studio di Belve, per un’intensa intervista con Francesca Fagnani in onda su Rai 2, che lo ha reso il nuovo bersaglio dei colleghi nostrani. Dopo l’intervista, infatti, Morrone si è lasciato andare ad un lungo sfogo mentre molti hanno preso a criticarlo sui social, al punto da spingerlo a cancellare tutto.

Michele Morrone divo a Hollywood

E così, mentre in Italia tutti gli attori sembrano fare schiera per opporsi alle sue ultime dichiarazioni - non propriamente lusinghiere va detto - durante la sua intervista a Belve con Francesca Fagnani, in America Michele Morrone è una star. L’attore, stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Chi, è stato selezionato per entrare a far parte della seconda stagione di “The Gentlemen” di Guy Ritchie, serie spin-off del film del 2019 sempre dello stesso regista. Le riprese sarebbero già iniziate nel Regno Unito e con Morrone ci sarebbero anche Benedetta Porcaroli e Sergio Castellitto. Insomma, sebbene sia molto contestato, è indubbio che Michele sta facendo strada nel mondo del cinema, per non parlare di quello musicale dato che è anche un cantante sempre più ascoltato.