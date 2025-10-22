TGCom24
Home | VIP | News | Filippo Bisciglia ha dimenticato Pamela Camassa con Paola? Il conduttore beccato in dolce compagnia
News VIP

Filippo Bisciglia ha dimenticato Pamela Camassa con Paola? Il conduttore beccato in dolce compagnia

Francesca Simone

Sembra proprio che, dopo la rottura con Pamela Camassa, Filippo Bisciglia sia pronto a voltare pagina: il presentatore di Temptation Island è stato paparazzato insieme ad una misteriosa ragazza.

Filippo Bisciglia ha dimenticato Pamela Camassa con Paola? Il conduttore beccato in dolce compagnia

Filippo Bisciglia ha voltato pagina dopo aver detto addio a Pamela Camassa? Il conduttore è stato pizzicato in dolce compagnia...

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si dicono addio dopo 17 anni

Filippo Bisciglia, l'amato conduttore di Temptation Island, qualche giorno fa ha spiazzato tutti i suoi fan, annunciando la fine della sua lunga storia d'amore con Pamela Camassa. I follower sono rimasti di stucco, e numerosissimi di loro si sono detti enormemente dispiaciuti perché credevano davvero in questa coppia che li aveva fatti tanto sognare. Ma, si sa, "l'amore è eterno finché dura", e quello tra Bisciglia e la Camassa ha fatto il suo tempo. Lui aveva scelto questa parole per mettere al corrente i suoi seguaci di Instagram dello stato attuale delle cose:

Dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso d'intraprendere strade diverse pur volendoci bene.

Lei, invece, aveva scritto:

Abbiamo aspettato un po' prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene.

Filippo Bisciglia beccato con Paola

Dunque, ora Bisciglia e la Camassa dovrebbero essere single. O forse no. Lui, infatti, sarebbe stato da poco beccato in dolce compagnia, il che fa pensare che abbia già voltato pagina. L'esperto di gossip Alessandro Rosica ha pubblicato sulle sue IG Stories una foto in cui si vede Bisciglia in un locale della Capitale a cena insieme ad una ragazza misteriosa che, stando a quanto si vocifera, si chiamerebbe Paola e sarebbe estranea al mondo dello spettacolo. Leggiamo che i due sarebbero stati sorpresi in atteggiamenti intimi per tutto il tempo, e sarebbero apparsi particolarmente affiatati. Inoltre, al termine della cena, i due sarebbero andati a casa di Bisciglia.

La storia d'amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Bisciglia e la Camassa si sono conosciuti nel 2008 in occasione di un evento a Cortina D'Ampezzo, e sono stati insieme per ben 17 anni. Sembravano essere una delle coppie più unite del mondo dello spettacolo. Purtroppo, però, quest'anno hanno capito di dover prendere due strade separate. Il motivo della rottura non sarebbe da ricercare nell'intromissione di terze persone, quanto piuttosto nel fatto che da tempo tra di loro non ci fosse più passione: si volevano bene più come un fratello ed una sorella. E in effetti, hanno sottolineato che tuttora continuino a volersi bene.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Tony Effe sorprende Giulia De Lellis con un regalo da 70.000 euro. Ecco di che cosa si tratta
news VIP Tony Effe sorprende Giulia De Lellis con un regalo da 70.000 euro. Ecco di che cosa si tratta
This is Me, gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Canale 5
anticipazioni TV This is Me, gli ospiti e le anticipazioni della seconda puntata, stasera su Canale 5
Grande Fratello: Alex Belli e Delia Duran presto genitori!
news VIP Grande Fratello: Alex Belli e Delia Duran presto genitori!
Un Posto al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2025: Luca vicino alla verità, "smaschererà" Gianluca?
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 23 ottobre 2025: Luca vicino alla verità, "smaschererà" Gianluca?
Ballando con le Stelle, lo sfogo di Barbara D'Urso contro la giuria: "Non capisco cosa vogliano da me"
news VIP Ballando con le Stelle, lo sfogo di Barbara D'Urso contro la giuria: "Non capisco cosa vogliano da me"
Grande Fratello, Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio sempre più vicini. La compagna di lui sbotta: "Vergognati!"
news VIP Grande Fratello, Benedetta Stocchi e Domenico D’Alterio sempre più vicini. La compagna di lui sbotta: "Vergognati!"
La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 27 ottobre al 1° novembre 2025: Yeliz muore!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni Puntate dal 27 ottobre al 1° novembre 2025: Yeliz muore!
Amici 25, Emanuel Lo mette ancora alla prova Tommaso: "Il tuo movimento è acerbo e datato" (VIDEO)
news VIP Amici 25, Emanuel Lo mette ancora alla prova Tommaso: "Il tuo movimento è acerbo e datato" (VIDEO)
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV