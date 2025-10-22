Filippo Bisciglia ha dimenticato Pamela Camassa con Paola? Il conduttore beccato in dolce compagnia

News VIP

Sembra proprio che, dopo la rottura con Pamela Camassa, Filippo Bisciglia sia pronto a voltare pagina: il presentatore di Temptation Island è stato paparazzato insieme ad una misteriosa ragazza.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si dicono addio dopo 17 anni

Filippo Bisciglia, l'amato conduttore di Temptation Island, qualche giorno fa ha spiazzato tutti i suoi fan, annunciando la fine della sua lunga storia d'amore con Pamela Camassa. I follower sono rimasti di stucco, e numerosissimi di loro si sono detti enormemente dispiaciuti perché credevano davvero in questa coppia che li aveva fatti tanto sognare. Ma, si sa, "l'amore è eterno finché dura", e quello tra Bisciglia e la Camassa ha fatto il suo tempo. Lui aveva scelto questa parole per mettere al corrente i suoi seguaci di Instagram dello stato attuale delle cose:

Dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso d'intraprendere strade diverse pur volendoci bene.

Lei, invece, aveva scritto:

Abbiamo aspettato un po' prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene.

Filippo Bisciglia beccato con Paola

Dunque, ora Bisciglia e la Camassa dovrebbero essere single. O forse no. Lui, infatti, sarebbe stato da poco beccato in dolce compagnia, il che fa pensare che abbia già voltato pagina. L'esperto di gossip Alessandro Rosica ha pubblicato sulle sue IG Stories una foto in cui si vede Bisciglia in un locale della Capitale a cena insieme ad una ragazza misteriosa che, stando a quanto si vocifera, si chiamerebbe Paola e sarebbe estranea al mondo dello spettacolo. Leggiamo che i due sarebbero stati sorpresi in atteggiamenti intimi per tutto il tempo, e sarebbero apparsi particolarmente affiatati. Inoltre, al termine della cena, i due sarebbero andati a casa di Bisciglia.

La storia d'amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Bisciglia e la Camassa si sono conosciuti nel 2008 in occasione di un evento a Cortina D'Ampezzo, e sono stati insieme per ben 17 anni. Sembravano essere una delle coppie più unite del mondo dello spettacolo. Purtroppo, però, quest'anno hanno capito di dover prendere due strade separate. Il motivo della rottura non sarebbe da ricercare nell'intromissione di terze persone, quanto piuttosto nel fatto che da tempo tra di loro non ci fosse più passione: si volevano bene più come un fratello ed una sorella. E in effetti, hanno sottolineato che tuttora continuino a volersi bene.