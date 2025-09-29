TGCom24
Filippo Bisciglia: "Io e Pamela Camassa dopo 17 anni abbiamo deciso di intraprendere strade diverse"

Anita Nurzia

Il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha annunciato sui social la fine della sua lunga relazione con Pamela Camassa,

Filippo Bisciglia: "Io e Pamela Camassa dopo 17 anni abbiamo deciso di intraprendere strade diverse"

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno ufficializzato la fine della loro lunga storia d’amore. Dopo 17 anni insieme, il conduttore di Temptation Island e l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi hanno annunciato quasi in contemporanea, attraverso i rispettivi profili Instagram, la decisione di separarsi.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno ufficializzato la fine della loro lunga storia d’amore

Bisciglia ha spiegato: "Già da un po’… Dopo 17 anni, io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene".

Poco dopo è arrivata anche la conferma della Camassa, che ha ribadito:

"Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci molto bene"

Una rottura che arriva dopo quasi due decenni di amore e che i due hanno voluto raccontare con parole semplici e rispettose, sottolineando il legame affettivo che continuerà a unirli nonostante la separazione. Filippo Bisciglia in una recente intervista poco prima che il docu-reality iniziasse, aveva dichiarato che, sebbene durante le riprese del progreamma possa osservare le single e notare la loro bellezza, il suo cuore apparteneva alla sua compagna di lunga data, Pamela Camassa.

"Ogni tanto, è vero, guardo le single e penso 'Questa è carina'. Ma poi torno alla realtà, e la mia realtà è Pamela"

