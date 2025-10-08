Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: la separazione spiegata da chi li conosce bene

News VIP

Dopo 17 anni insieme, Bisciglia e Camassa si dicono addio: la rottura è consensuale.

Dopo 17 anni di relazione, una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo italiano si è detta addio. Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato la fine della loro storia d’amore qualche giorno fa, con due post distinti ma dal tono sorprendentemente simile, segno di una separazione serena e condivisa.

"Erano diventati fratello e sorella": cosa c’è davvero dietro l’addio tra Filippo e Pamela

Il conduttore di Temptation Island ha scritto su Instagram:

“È da un po’, dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene.”

Poco dopo è arrivato anche il messaggio di Pamela, altrettanto pacato e dolce:

“Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene.”

Due dichiarazioni che lasciano poco spazio ai dubbi: la decisione è stata presa di comune accordo, senza rancori né accuse reciproche.

A confermarlo è stato anche Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, che ha riportato le parole di un’amica vicina alla coppia. Secondo quanto raccontato, non ci sarebbe stato alcun tradimento né la presenza di terze persone all’origine della rottura:

“Erano diventati fratello e sorella, non c’entrano terze persone. Le voci (su una loro ipotetica rottura, ndr) circolavano già da un anno: si mormorava che tra loro ci fosse una crisi. Nel mondo dei vip, spesso, se dopo un decennio di relazione non arriva il matrimonio, significa che la storia è al capolinea.”

Una descrizione che lascia intendere come, con il passare del tempo, il loro legame si fosse trasformato in un affetto profondo ma non più passionale.

Nel suo editoriale su Nuovo, Signoretti ha poi commentato così la vicenda:

“La rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Coppia inossidabile da diciassette anni, ora annunciano a sorpresa che le loro strade si dividono. Non sono certo i primi due a lasciarsi dopo un fidanzamento così lungo e dopo aver più volte dichiarato l’intenzione di sposarsi e allargare la famiglia. Ma la loro improvvisa separazione ha scatenato i soliti maligni: ‘Dopo tanti anni al timone di Temptation Island, Filippo si è fatto… tentare?’. Chissà. Lui non ha mai nascosto che le sexy single del programma non lo lasciavano indifferente. Chi conosce bene la coppia, però, racconta che la rottura non dipende da una terza persona.”

Dunque, nessun tradimento né scandalo, ma piuttosto l’inevitabile conclusione di una lunga storia che si era ormai trasformata.