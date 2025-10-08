TGCom24
Home | VIP | News | Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: la separazione spiegata da chi li conosce bene
News VIP

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: la separazione spiegata da chi li conosce bene

Anita Nurzia

Dopo 17 anni insieme, Bisciglia e Camassa si dicono addio: la rottura è consensuale.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: la separazione spiegata da chi li conosce bene

Dopo 17 anni di relazione, una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo italiano si è detta addio. Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato la fine della loro storia d’amore qualche giorno fa, con due post distinti ma dal tono sorprendentemente simile, segno di una separazione serena e condivisa.

"Erano diventati fratello e sorella": cosa c’è davvero dietro l’addio tra Filippo e Pamela

Il conduttore di Temptation Island ha scritto su Instagram:

“È da un po’, dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene.”

Poco dopo è arrivato anche il messaggio di Pamela, altrettanto pacato e dolce:

“Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene.”

Due dichiarazioni che lasciano poco spazio ai dubbi: la decisione è stata presa di comune accordo, senza rancori né accuse reciproche.

A confermarlo è stato anche Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo, che ha riportato le parole di un’amica vicina alla coppia. Secondo quanto raccontato, non ci sarebbe stato alcun tradimento né la presenza di terze persone all’origine della rottura:

“Erano diventati fratello e sorella, non c’entrano terze persone. Le voci (su una loro ipotetica rottura, ndr) circolavano già da un anno: si mormorava che tra loro ci fosse una crisi. Nel mondo dei vip, spesso, se dopo un decennio di relazione non arriva il matrimonio, significa che la storia è al capolinea.”

Una descrizione che lascia intendere come, con il passare del tempo, il loro legame si fosse trasformato in un affetto profondo ma non più passionale.

Nel suo editoriale su Nuovo, Signoretti ha poi commentato così la vicenda:

“La rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Coppia inossidabile da diciassette anni, ora annunciano a sorpresa che le loro strade si dividono. Non sono certo i primi due a lasciarsi dopo un fidanzamento così lungo e dopo aver più volte dichiarato l’intenzione di sposarsi e allargare la famiglia. Ma la loro improvvisa separazione ha scatenato i soliti maligni: ‘Dopo tanti anni al timone di Temptation Island, Filippo si è fatto… tentare?’. Chissà. Lui non ha mai nascosto che le sexy single del programma non lo lasciavano indifferente. Chi conosce bene la coppia, però, racconta che la rottura non dipende da una terza persona.”

Dunque, nessun tradimento né scandalo, ma piuttosto l’inevitabile conclusione di una lunga storia che si era ormai trasformata.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Grazia finisce nel mirino della nuova concorrente Rasha: "La sua aggressività è..."
news VIP Grande Fratello, Grazia finisce nel mirino della nuova concorrente Rasha: "La sua aggressività è..."
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 ottobre 2025
Uomini e Donne Anticipazioni: Sabrina Zago abbandona il programma con un cavaliere!
news VIP Uomini e Donne Anticipazioni: Sabrina Zago abbandona il programma con un cavaliere!
Amici 25, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo mettono alla prova Alex e Tommaso (VIDEO)
news VIP Amici 25, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo mettono alla prova Alex e Tommaso (VIDEO)
Un Posto al Sole Anticipazioni 8 ottobre 2025: Mariella sconvolta, Claudia è tornata!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 8 ottobre 2025: Mariella sconvolta, Claudia è tornata!
Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma Galgani pessima, Barbara De Santi non fa sconti
news VIP Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Gemma Galgani pessima, Barbara De Santi non fa sconti
Un Posto al Sole Anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025: Rosa confusa, Damiano pensa ancora a Rossella
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni dal 13 al 17 ottobre 2025: Rosa confusa, Damiano pensa ancora a Rossella
La Promessa Anticipazioni 8 ottobre 2025: Angela si ribella a sua madre, non lascerà né la tenuta né lei!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 8 ottobre 2025: Angela si ribella a sua madre, non lascerà né la tenuta né lei!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV