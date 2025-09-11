TGCom24
News VIP

Festival di Sanremo, Amadeus tornerebbe a condurre ma ad una condizione

Irene Sangermano

Amadeus apre alla possibilità di tornare come direttore artistico del Festival di Sanremo, ma ad una condizione specifica.

Festival di Sanremo, Amadeus tornerebbe a condurre ma ad una condizione

Dopo il suo addio alla Rai a favore del nuovo contratto con Warner Bros. Discovery, Amadeus ha detto addio anche al Festival di Sanremo dopo cinque edizioni di straordinario successo che hanno rilanciato la kermesse musicale d’Italia. Nonostante sembrasse pronto a tenersi ben lontano dal palco del Teatro Ariston, Amadeus stupisce e conferma che tornerebbe ma ad una condizione.

Sanremo Anticipazioni: Amadeus pronto a tornare?

Dopo cinque anni di successi al Festival di Sanremo, portando la kermesse musicale d’Italia ad essere nuovamente di forte interesse anche tra i giovani nonché argomento più cliccato sui social networks dagli spettatori, Amadeus ha annunciato a sorpresa di aver deciso di lasciare la Rai per volare su Nove, dopo aver firmato un nuovo contratto con Warner Bros. Discovery. Una notizia che ha sconvolto tutti, in particolare quelli che hanno adorato Amadeus come direttore artistico di Sanremo e che ne sentono ancora la mancanza, nonostante la prova brillante di Carlo Conti, che ha svelato qualche novità per la nuova edizione nel 2026.

Il presentatore toscano è stato decisamente all’altezza delle aspettative, promuovendo un’edizione più pulita e istituzionale, ma accontentando i gusti musicali di tutti scegliendo artisti molto giovani e sulla cresta dell’onda sui social e in radio. Certo Olly non è stato il fenomeno internazionale che sono stati i Maneskin, ma può comunque dire la sua visto che i suoi concerti sono stati presi d’assalto. Ora, proprio quando tutti si stavano abituando all’idea di rivedere Conti per altri due o tre anni, magari seguito poi da Stefano De Martino che si è capito essere il suo erede, Amadeus torna a parlare di Sanremo e apre alla possibilità di tornare.

Festival di Sanremo, Amadeus tornerebbe ad una condizione

Su Nove Amadeus se la sta cavando, certo non con gli ascolti brillanti che incassava sulla Rai, ma lui stesso ha ammesso di essere profondamente consapevole del percorso che stava per intraprendere puntando a formare un cammino delineato più che a raccogliere share incredibile. A distanza di tempo dal suo addio alla Rai e, di conseguenza, al Festival di Sanremo, Amadeus ha riaperto all’idea di tornare come direttore artistico durante un’intervista rilasciata allo youtuber Gabriele Vagnato.

“Fiorello è il più grande amico che ho nel mondo della televisione e forse non ce n’è un altro, lui è l’unico vero grande amico. Lo conosco da 38 anni e con lui rido ancora con le lacrime. Ho passato cinque anni di Sanremo indimenticabili grazie a lui e alla sua presenza. Infatti dico sempre che non sono stati i miei Sanremo, ma i nostri Sanremo. Se rifarei mai il Festival di Sanremo? Sarò molto sincero. Se dicessi di no direi una grossa bugia. Certo che se dovesse ricapitare l’occasione con le giuste condizioni lo farei, sempre con Fiorello però. Io sento che lui mi sta insultando, ma lo farei ancora con lui. Cosa mi dovrebbe offrire la Rai per convincermi a rifare Sanremo? Come ho detto lo rifarei solo con Fiorello”.

Insomma, Amadeus potrebbe tornare al Festival se al suo fianco ci sarà Fiorello. Questa opzione al momento non deve far troppa gola ai vertici di Viale Mazzini, dato che si sa che tra la Rai e Amadeus è nata una forte querelle nel momento del suo addio. Ma chissà un domani, in caso di crisi, il presentatore potrebbe fare la sua ricomparsa per la gioia di tutti.

