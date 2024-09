Fedez veste il suo cane Silvio con abiti Versace e scoppia il finimondo su Instagram!

News VIP

Fedez si presenta alla sfilata di Versace alla Milano Fashion Week in compagnia del suo cane Silvio, vestito dal noto brand italiano. Su Instagram esplode la polemica, ecco perché.

Nel bel mezzo del dissing con Tony Effe, dopo aver pubblicato una canzone dedicata alla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez si è preso una pausa per assistere alla sfilata di Versace alla Milano Fashion Week. Il rapper è stato invitato dall’amica Donatella Versace, che per l’occasione ha deciso di vestire anche il suo cane Silvio con un completo su misura che costa un capitale e che ha fatto storcere il naso al popolo del web. Ecco perché è scoppiata una nuova polemica su Instagram.

Fedez si prende una pausa dal dissing con Tony Effe

Negli ultimi giorni si è parlato largamente del dissing nato tra Fedez e Tony Effe. Il rapper romano ha sfidato l’ex amico ospite al Red Bull 64 Bars, ricevendo l’immediata risposta con “L’infanzia difficile di un benestante” con la collaborazione di Taylor Mega, sua storica ex. E proprio la Mega torna al centro dei pettegolezzi a causa delle ultime rivelazioni di Corona sulla nascita della faida tra Tony Effe e Fedez. Il dissing continua con “Chiara”, una canzone dal testo decisamente forte nella quale appare anche un audio camuffato di Chiara Ferragni sull’ex marito, e poi si sposta definitivamente tra i Ferragnez con la pubblicazione di “Allucinazione Collettiva” dove Fedez parla di suicidio e affonda l’ex moglie. Mentre la bionda influencer annuncia su Instagram di volersi tenere fuori dalla questione per proteggersi dopo questi medi difficili tra divorzio e scandalo Balocco, Fedez si prende una pausa dallo scontro per la sfilata di Versace. Il rapper milanese ha un profondo rapporto di amicizia con Donatella Versace, con la quale si mostra spesso insieme che reputa una preziosa confidente, e quindi proprio non poteva mancare alla sfilata della maison di moda alla Milano Fashion Week. Con lui anche il cane Silvio, il cane acquistato dopo l’addio a Chiara con la quale aveva adottato Paloma, e che è già una star su Instagram. La presenza dell’adorabile cagnolino, tuttavia, crea una forte polemica sui social, ecco perché.

Fedez nella polemica, c’entra il cane Silvio

Fedez si è preso una pausa dal dissing con Tony Effe e, mentre il rivale è super sensuale alla sfiata di Gucci con un completo in pelle che fa sognare le fan, il rapper milanese si è presentato con il cane Silvio alla sfilata di Versace alla Milano Fashion Week. La migliore amica stilista ha pensato per Silvio, il cane del cantante, un completo abbinato a quello del suo padrone, dal momento che entrambi sono stati invitati all’evento, ma questo non ha fatto piacere al popolo del web. Su Instagram, dove Fedez ha pubblicato le foto dell’evento, spuntano tante critiche per aver portato con sé il cagnolino. Gli animalisti, infatti, fanno notare che questo non era un posto adatto ad un cane che poteva spaventare dei flash dei fotografi, e hanno criticato Fedez per averlo fatto solo per visibilità e creare contenuti sui social. Altri ancora, invece, hanno fatto notare come vestire un cane con un prodotto Versace che vale migliaia di euro sia un vero e proprio schiaffo in faccia a tutti coloro che non riescono ad arrivare a fine mese. Insomma, come fa fa, Fedez è sempre al centro delle critiche ma ormai sembra avere le spalle larghe e ha deciso di ignorare tutti, godendosi questa esperienza unica con Silvio che, ad onor del vero, sta trattando come un vero e proprio membro della sua famiglia.