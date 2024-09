Fedez parla di un tentato suicidio e affonda Chiara Ferragni nel singolo "Allucinazione Collettiva"

Gossip TV

Fedez, nella notte e come aveva annunciato ha pubblicato un nuovo singolo. Il brano non è l'ennesimo dissing contro Tony Effe ma un canzone in cui parla di Chiara Ferragni che, dal canto suo, l'aveva preannunciata parlando di "una finta canzone romantica, priva di sincerità".

Fedez e il nuovo brano dedicato a Chiara Ferragni: "Di al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio"

Nel brano, intitolato "Allucinazione Collettiva", Fedez parla anche di un tentato suicidio e di un sogno, quello vissuto con Chiara, che si è trasformato in un incubo fino alle aule di tribunale, dove gli ex coniugi affronteranno inevitabilmente un chiacchieratissimo e difficile divorzio.

Ecco parte del testo di "Allucinazione Collettiva":

"Ehi

Fatti viva

È stata solo un’allucinazione collettiva

Notte d’Agosto vomito inchiostro

"Penso al tuo volto e non ti riconosco

Eppure fa male eppure ricordo

Di al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio

Che chiedo scusa, che chiedo venia, per procurato fastidio

Ho preso le gocce e no pezzi di vetro perché sapevo che non volevi che si sporcasse il tappeto (che c4zzo di spreco)

Valori e ideali, perle ai maiali

I nostri c4zzi messi in Piazza Affari

La nostra è una gara a chi corre ai ripari

Finché magistrato non ci separi

Ricordi Sanremo si è tinta di nero per una vicenda di cronaca Rosa

Tu che mi butti fuori di casa e io che butto il blister del Prozac

Hai visto i tuoi amici? Sono yes man

Saranno felici senza di me

Sono parassiti, niente di che

Io odiavo loro ma amavo te"

"Ed io mi chiedo ancora se c’è un lieto fine a una favola infelice e storta Se fossi stato un altro me

Tu un’altra te forse sarebbe tutta un’altra storia

(È nero l’abito da sposa)"

"La vita ferisce. Il tempo lenisce. L’amore sparisce. Ma non si capisce"

"Scappo dai problemi agli occhi degli altri sembra che penso solo a divertirmi

Sento un corpo che sanguina forse è a un passo dagli inferi

Fisso questo foglio vorrei ma non voglio

Ficcarmi nel c*lo quel cazzo di orgoglio

Dimmi che è un incubo

Mascherato da sogno

Eppure lo so che mi hai donato le cose più belle che ho

Con te ho vissuto cose che io non rivivrò mai più

Vorrei cancellare tutta questa m3rda

Guardarmi allo specchio tirarmi una sberla

E anche io di c4zzate ne ho fatte un po’ troppe

Abbiamo vinto un concorso di colpe

Sbagli se pensi che non ho mai amato

Per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato

I buchi allo stomaco che mi son fatto

Per tutto lo schifo che ho accumulato

La gente festeggia sulla tua carcassa mi chiedo alla fine che cosa hanno vinto

Tu sei la distrazione di massa più bella che io abbia mai visto"

"Ed io mi chiedo ancora se c’è un lieto fine a una favola infelice e storta

Se fossi stato un altro me, Tu un’altra te forse sarebbe tutta un’altra storia"x

Stando ad una versione riportata da Selvaggia Lucarelli ci sarebbe anche una strofa poi cancellata in cui Fedez riportava una frase detta dall'ex moglie ai figli Leone e Vittoria: Papà ha casa nuova, ma per farvi dormire da me mi ha chiesto dei soldi Perché il patriarcato è il male del mondo, sì, quello dei sogni. Anche la stessa Lucarelli ieri si è divertita ad alimentare il dissing in corso e ha pubblicato un breve brano indirizzato al rapper: