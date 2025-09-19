Fedez replica in modo ambiguo ad una domanda su Chiara Ferragni e un eventuale ritorno di fiamma

News VIP

Fedez pronto a tornare con Chiara Ferragni? Sebbene in modo ironico, il rapper di Rozzano replica in modo ambiguo ad una domanda sul possibile ritorno di fiamma con l’ex moglie.

Fedez, cosa ha detto di Chiara Ferragni

Dopo essere tornato al centro dell’attenzione per l’estratto della sua nuova canzone, in particolare preso di mira per il paragone assurdo tra il campione italiano di tennis Jannik Sinner e Aldo Hilter, Fedez torna a parlare anche dell’ex moglie Chiara Ferragni. La relazione tra l’ex golden couple di Instagram si è incrinata durante il Festival di Sanremo, quando lui le rubò la scena con un discusso baso a Rosa Chemical mentre lei era la co-conduttrice. Poi la situazione è peggiorata drasticamente con lo scoppio dello scandalo Balocco ed è ecco che è arrivato infine il divorzio, ufficialmente sancito pochi mesi fa.

Nel frattempo, le rivelazioni scioccanti di Fabrizio Corona sull’amante di Fedez hanno messo in luce una verità ancora più grave, commentata anche da Chiara che ha fatto capire con le sue parole che ciò che è sostenuto dall’ex re dei paparazzi è tutto vero. Così, Fedez e Chiara hanno preso strade diverse. Lui, dopo vari flirt, ha ufficializzato la sua relazione con la giovanissima Giulia Honegger, mentre lei ha fatto coming out ufficiale con Giovanni Tronchetti Provera dopo un periodo di crisi che li aveva allontanati. È chiaro, dal momento che si sono state diverse dichiarazioni da parte di entrambi in questi anni, che non c’è speranza per un ritorno di fiamma eppure le ultime parole del rapper di Rozzano lasciano perplessi.

Fedez pronto a tornare con Chiara?

Ospite de La Zanzara, il programma radiofonico condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, a Fedez è stata posta una domanda inaspettata. Nello stesso momento in cui lui si trovava davanti al microfono per la sua intervista, l’ex moglie Chiara Ferragni si trovava nello stesso palazzo del Sole 24Ore e così al rapper è stato fatto notare che magari quella casualità poteva essere l’inizio per un ritorno di fiamma.

“Mai dire mai”.

Questa la secca replica di Fedez che ha lasciato un po’ tutti perplessi dato che più di una volta ha commentato lasciando intendere che non sarebbe mai potuto accadere. Che Fedez ci stia ripensando? O si tratta di una semplice battuta? Quel che è certo è che il cantante si è poi rifiutato di rispondere ad altre domande sul caso.